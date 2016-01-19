Yarıyıl tatilinde öğrencilere ev ödevi verilecek mi?

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2015 2016 eğitim ve öğretim yılı bu Cuma yani 22 Ocak 2016 tarihinde bitiyor. Bu tarihten sonra Türkiye'deki milyonlarca öğrenci 15 günlük yarıyıl tatiline girecekler. Öğretim dönemindeki sınav ve ders stresinden yorulan öğrenciler keyifli bir sömestr tatili geçirmek için gün sayıyorlar. Ancak öğrencilerin aklında her tatil döneminde olduğu gibi ''ödev verilecek mi?'' sorusu var. Bu soruya yanıt ilk ağızdan yani Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. İşte detaylar...

YARIYIL (SÖMESTR) TATİLİNDE ÖDEV YOK!

Milli Eğitim Bakanlığı, yarıyıl tatilinde öğrencilere ödev verilmemesi konusunda İl Milli Eğitim Müdürlükleri'ne yazı gönderdi.

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen yazıda; öğrencilerin yarıyıl tatilini verimli bir şekilde geçirebilmelerini, yeni döneme dinlenmiş olarak başlangıç yapabilmelerini ve ilgi alanlarına da zaman ayırabilmelerini sağlamak için sömestr tatilinde ödev verilmemesi isteniyor.

81 ilin İl Milli Eğitim Müdürlükleri'ne gönderilen ve Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı imzası bulunan yazı şöyle;

“Nitelikli bir eğitimin toplumumuzun her bireyine en üst seviyede ulaştırılması, öğrencilerimizi dünyadaki çağdaşları ile rekabet edebilecek becerilerle donanmış problem çözebilen, üretken, milli ve manevi değerlerine sahip bireyler olarak yetiştirmek Bakanlığımızın öncelikli hedefleri arasındadır. Bu nedenle öğrencilerimize eğitim öğretim faaliyetleri sırasında yapılacak çalışmalarda bakanlığımızın politikaları ve öncelikleri dikkat alınarak gösterilecek özen ve hassasiyet önem arz etmektedir”

“Bakanlığımızca gönderilenler dışında proje, protokol ve benzeri çalışmalar kapsamında çeşitli kurum ve kuruluşlarca öğrencilerimize dağıtılmak üzere okullarımıza bağış veya yardım adı altında gönderilen kitap, broşür, afiş ve benzeri materyallerin anayasaya, kanunlara, öğretim programlarına ve öğrenci seviyesine uygun olup olmadığı ile içeriğin doğruluğu hususunda detaylı ve yeterli inceleme yapıldıktan sonra öğrencilerin kullanımına sunulması, öğrencilerimizin kullanacakları kırtasiye malzemeleri konusunda öğrencilerimizin belirli markalara yönlendirilmede bulunmaması, öğrencilerimizin ilgili genelgede belirtildiği üzere başlayacak olan yarıyıl tatillerinin verimli bir şekilde geçirmelerini, dinlenmiş bir şekilde yeni döneme sağlıklı bir başlangıç yapabilmelerini ve ilgi alanlarına da zaman ayırabilmelerini sağlamak için öğrencilerimize yarıyıl tatilinde ödev verilmemesi, eğitim öğretimle ilgili kısmi aksamalar yaşanan bölgelerimizdeki okul ve kurumlarımızda aksamış olan eğitim öğretim faaliyetlerinin telafisi için her türlü tedbirin alınması ancak bu kurumlarımızdaki öğrencilerimize de ödev verilmesi hususunun ise telafi programı doğrultusunda değerlendirilmesi, dönem sonuna yönelik tüm iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak eksiksiz bir şekilde tamamlanması karnelerin ulaşılması gereken bir amaç değil, başarının değerlendirilmesi konusunda amaç olduğunun öğrencilerimize ve velilerimize vurgulanması hususunda gereğini rica ederim.”