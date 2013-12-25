15 bin öğretmen ‘ekolojik okuryazarlık’ eğitimi aldı

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Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA), Milli Eğitim Bakanlığı ile yürüttüğü ‘Ekolojik Okuryazarlık Seminerleri’ kapsamında, bu yıl 15 bin öğretmene ekolojik okuryazarlık eğitimi verdi.

TEMA Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, TEMA olarak son dönemde birtakım çalışmalara konsantre olduklarını söyledi.

Bu yıl çok keyifle sürdürdükleri birkaç faaliyet olduğunu anlatan Ataç, bunlardan birinin herkesin doğaya ekolojik bir bakış açısıyla bakmasını sağlamak üzere 3 yıl önce başlatılan ‘Ekolojik Okuryazarlık Seminerleri’ olduğunu belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı ile sürdürdükleri eğitimleri her yıl Yalova’da gerçekleştirdiklerini dile getiren Ataç, şöyle konuştu:

“Değişik illerden 100 öğretmenimiz geliyor. İki haftalık çok yoğun bir doğa eğitimi alıyor. Öğretmenlerimiz formatör olarak kendi illerine dönüyorlar. Kendi illerinde tekrar aynı eğitim üç yarım gün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen öğretmenlere veriliyor. Bu sene bu programda 15 bin öğretmene ulaştık. Aslında bu rakamın daha yüksek olduğunu biliyoruz ama bu kesinleşen kısmı. Bu öğretmenlerimiz kendi okullarında, kendi bölgelerinde ekolojik okuryazarlığı aktarmaya devam ediyorlar. Yani çarpan etkisi son derece yüksek bir program.”

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60 binleri zorlayacağız

Programın oldukça önemli olduğuna değinen Ataç, insanoğlunun doğayı, hiçbir maliyeti olmayan bir kaynak gibi gördüğünü belirtti.

İnsanın sadece doğanın bir parçası olduğunu hatırlatan Ataç, “Diğer canlılarla doğayı paylaşmak zorundayız. Bizim burada bir tahakküm hakkımız yok. Çünkü eğer bunu yapmaya devam edersek doğa bizi barındırmayacak. Onun için bizim bir an önce kendi rolümüzü anlamamız, olaya böyle bakmamız gerekiyor, bu da küçükken öğretilmesi gereken ve çok küçükken hücrelerimize işlemesi gereken bir olay. O zaman çok daha kolay yaşayacağız, çevremize zarar vermeden yaşayacağız” dedi.

2014 yılında da eğitimlere devam edeceklerini açıklayan Ataç, “Milli Eğitim Bakanlığı ile anlaşmamız devam ettiğince sürdüreceğimiz bir program. İlk etapta 15 bin öğretmene ulaşmak bizim için çok iyi bir rakam ama sanırım bu rakam önümüzdeki yıl 60 binleri zorlayacak. Dolayısıyla bu bir başlangıçtır. Amacımız bu anlayışın bütün topluma, sadece öğretmenler değil tüm segmentlerde yayılması. Buna da adım adım gideceğiz” diye konuştu.