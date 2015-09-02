1221 temel lise açıldı, 700 dershane kapandı

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Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, dershanelerin özel okula dönüşümünü içeren Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un geçen yıl 14 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlattı.



Özel okula dönüşmek isteyen dershaneler için başvuruları 2 Haziran 2014'ten itibaren almaya başladıklarını dile getiren Yelkenci, bu çerçevede 1 Eylül'e kadar yedi başvuru dönemi belirlediklerini anlattı.



Yelkenci başvuru döneminin belirlenmesinin ardından yönetmelik ve yönerge değişiklikleri yaptıklarını, süreçte dönüşüm okulları ve temel liselerin standartlarıyla ilgili düzenlemeleri de hayata geçirdiklerini ve işlemleri kolaylaştıracak tüm düzenlemeleri de uygulamaya koyduklarını söyledi.



Başvuru yapan dershanelerden koşuları taşıyanların dönüşümlerini tamamladığını ve geçen yıl 45'i temel lise olmak üzere 54 dönüşüm okulunun açıldığının altını çizen Yelkenci, bu kurum sahiplerinin "okulculuk yaparak eğitimci olduğumuzun farkına vardık" diyerek kendilerine teşekkür ettiğini anlattı.



“OKUL DIŞI EĞİTİM OLANAKLARI ÇEŞİTLENDİ”

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Yelkenci, Anayasa Mahkemesi’nin dershanelerle ilgili geçen aralık ayında yürütmeyi durdurma talebini reddetmesinin ardından sürecin daha da hızlandığına dikkati çekti. Yelkenci, 13 Temmuz'da Anayasa Mahkemesi’nin düzenlemeye ait bazı maddeleri iptal etmesiyle yeni bir çalışma yaptıklarını ve buna ilişkin yönetmelik değişikliğinin de yürürlüğe girdiğini hatırlattı.



Yönetmeliği, Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararında üzerinde durduğu ‘okul dışı eğitim seçenekleri’ vurgusunu merkeze alarak düzenlediklerini anlatan Yelkenci, şunları söyledi:

"Özel öğretim kursu adında yeni bir kurum tanımladık. Bu kurum okulu bütünleyici, tamamlayıcı ve okulu destekleyici bir yapıda. Okula paralel, okulu domine eden bir yapılanma değil. Bu kurumlar öğrencinin yardım alabileceği yerler olacak. Anayasa Mahkemesi’nin etüt eğitim merkezlerinde 12 yaş sınırını kaldırmasıyla da bu merkezleri ilkokul ve ortaokullara yönelik bir kurum haline gelmiş oldu. Bu süreçte etüt eğitim merkezleri, özel öğretim kursları ile temel liseler öğrencilerimize destek olacak."



Temel liselere, mezunlara kurs verme imkanı da sağladıklarını dile getiren Yelkenci, böylece okul dışı eğitim seçeneklerinin çok daha çeşitli hale geldiğini vurguladı.



1221’İ TEMEL LİSE OLDU



Yelkenci, dönüşüm sürecinin, dün sona erdiğini hatırlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Kanunun yayımlandığı 14 Mart 2014'te dershane sayısı 3 bin 530 idi. Dönüşüm sürecinde 700 civarında dershane kapandı.



Özel öğretim kurslarıyla beraber 2 bin 536 dershane dönüşüm programına başvurdu. Talep eden bazı kurumlar dönüşüm programından çıkmakla birlikte programda 2 bin 191 dershane kaldı. Başvuru yapan bu kurumlardan bir kısmının dönüşüm kabulüne ilişkin onay süreci ve güncelleme işlemleri devam ediyor.



Dershanelerden sadece 283'ü dönüşüm programına ilgi göstermedi. Dönüşüm okulu olarak açılan 1463 kurumdan 1221'i temel lise, 12'si okul öncesi kurum, 15'i ilkokul, 210'u ortaokul, 5'i doğrudan Anadolu lisesi oldu. Programa girerek, temel lise ve diğer dönüşüm okullarına dönüşen ve kapanma taahhüdünde bulunan dershanelerin dün itibarıyla kapanma işlemleri başlandı."



Çalışma kapsamında dönüşüm okulu olanların en son 2018-2019 eğitim öğretim yılında taahhüt ettikleri okul türlerine dönüşeceklerinin altını çizen Yelkenci, özel öğretim kursu olmak için de başvuranların yapıldığını belirtti.



"DÖNÜŞÜM PROGRAMI ARTIK BİTTİ"



Dönüşüm programına başvuran 2 bin 536 kurumun içerisinde özel öğretim kurslarının da bulunduğunu dile getiren Yelkenci, şöyle dedi:

"1 Eylül itibarıyla, dönüşüm programına dahil olan ve taahhütte bulunan dershaneler artık dönüştüğü öğretim kursu veya dönüşüm okulu olarak faaliyetlerine devam edecekler. Israrla faaliyette devam etmek isteyen dershanelerin sadece ruhsatları vardır. Özel öğretim kurumları kanunun da öyle bir kurum olmadığı için eğitim öğretim faaliyeti yapamayacaklar. Dönüşüm programı artık bitti. Bundan sonraki dönemde dershanelerde normal dönüşüm işlemleri çerçevesinde özel öğretim kursuna ya da talep edecekleri bir özel öğretim kurumuna dönüşüm programında bulunan avantajlar olmaksızın dönüşebilecek."