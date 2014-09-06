120 öğrenciye aylık 50 TL’lik kitap kartı

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Öğrenciler bir yıl boyunca bu kartları kullanarak kitap alabilecek. Beş şirketin ve Yılmaz Erdoğan, Ali Sunal, Sergen Yalçın gibi tanınmış isimlerin destek olduğu kampanyanın önümüzdeki yıllarda, farklı kurumlarla birlikte sürdürülmesi planlanıyor. Ayrıca kamyanyaya isteyen herkes katkıda bulunabiliyor.

Türkiye’de kitap okuma alışkanlığı düşük

Proje için öğrencilerle biraraya gelen Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Talha Çamaş, ailelerin kendilerine öğrencileri emanet ettiklerini belirterek, bunun için ellerinden gelen en iyi eğitimi vermeye çalıştıklarını söyledi. Kampanyanın Darüşşafaka’da başlatılmasından mutlu olduklarını anlatarak şöyle konuştu:

“Ailelerinden emanet aldığımız çocuklara çok iyi bakmamız gerektiğini biliyoruz. Araştırmacı, özgüveni sağlam, çalışkan çocuklar ve nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz. Türkiye’de kitap okuma alışkanlığı maalesef çok düşük. Çalışmanın en önemli tarafı çocuklardan başlanıyor olması. Amaç, onlara kitap okuma alışkanlığını kazandırmak ve kendilerinin istedikleri eserleri almalarına destek olmak. Bu onlar için küçük yaşlarda kazanacakları güzel bir alışkanlık, başlangıç olacak. Projenin, beş şirketin verdiği destekle çok daha büyüyeceğine inanıyorum.”

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Destek vermek isteyenlere açık

Herkese Kitap Vakfı Kurucu Başkanı Bülent Şenver ise, “Kitapcan Kartı’yla öğrencilerin seçip beğeneceği kitapları düzenli olarak alıp okumalarını sağlayacağız. Kendine güvenen, cesaretli, kitap okuyan, düşünen nesillerin yetişmesini istiyoruz. Katkı vermek isteyen herkesi proje davet ediyorum” dedi.

“İstediğim kitabı alacağım”

Kitapcan Kartı alan öğrencilerden Eylül Duman, bir yetişkin gibi istediği kitapçıda istediği eseri alacak olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Günde en az bir saat kitap okuyorum. Bu kartla daha fazla kitap alacağım. Çok heyecanlıyım” diye konuştu.

İlayda Cem adlı öğrenci ise, “Böyle bir projenin başlatılmasına çok sevdim. Bizlere bu imkanı verdikleri için herkese çok teşekkür ediyorum. İlk işim yarın bir kitapçıya gidip kitap almak olacak” dedi.

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Ünlü isimlerden destek

Projeye destek veren ve bir yıl boyunca kartlara aylık 50 TL yükleyecek firmalar Axa Sigorta, Aktif İleti Kurye, Ekol Lojistik, Garanti ile Türkiye Finans Katılım Bankası oldu. Reklam çalışmalarına ise, Yılmaz Erdoğan, Mustafa Sandal, Sergen Yalçın, Ali Sunal gibi ünlü isimler destek veriyor. İsteyen herkes ayda en az 30 TL bağış yaparak, öğrencilerin ‘Kitapcan Velisi’ olabilir.

Ayrıntılı bilgi için: www.herkesekitapvakfi.org

