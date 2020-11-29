10 Milyar... Bu rakam EBA’yı dünyanın zirvesine taşıdı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 23 Mart-27 Kasım tarihleri arasındaki sayılarla uzaktan eğitim verilerini sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre Eğitim Bilişim Ağı (EBA), 10 milyar 332 milyon 185 bin 714 kez tıklanma sayısıyla dünyada en çok ziyaret edilen eğitim web sitesi oldu. EBA’nın mobil uygulaması ise cep telefonlarına toplamda 26.3 milyon kez indirildi. EBA’yı ziyaret edenlerin yüzde 65’i mobil cihazlardan, yüzde 27’si PC ve yüzde 8’i tablet bilgisayarlardan giriş yaptı.

BAKAN SELÇUK’TAN ÇOCUKLARA TEŞEKKÜR

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sınav grubu öğrencileri için hazırlanan dijital soru paketlerinin 38 milyon 578 bin 273’ kez görüntülendiğini açıkladı. Selçuk, “Sınav grubu öğrencilerimiz için farklı becerileri hedefleyen 20 bin 287 soruluk dijital soru paketi hazırlamıştık. İlginin nasıl olduğunu sorduğumda gelen cevap: ‘Soru setlerimiz bugüne kadar 38 milyon 578 bin 273’ kez görüntülendi Hocam.’ oldu. Gayretleriniz için teşekkürler çocuklar” dedi.