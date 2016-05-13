10 bin paundluk eğitim ödülü

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Çalışma alanı ile topluma katkıda bulunma potansiyeli olan, kariyerini ilerletme konusuna kendisini adamış, kültürlerarası anlayış ve alışverişi artırma konusuna yakın ilgi duyan kişileri desteklemeyi amaçlayan TGSA, iki seferde toplam 9 ödül veriyor.

15 Ağustos- 30 Kasım 2015 tarihleri arasındaki ilk turda 4 ödül verildi. Her biri 10 bin pound tutarında olan ödüllerin kalan 5’i ise 15 Ocak -30 Haziran arasındaki ikinci turda sahiplerini bulacak. İkinci tura 30 Eylül’den önce yurtdışı eğitim programına başlayacak öğrenciler başvurabilecek.

Öncelikle okul ücretini karşılamak amacıyla verilen The Global Study Ödülleri’ne başvuru için British Council’den IELTS sınavı ve resmi test raporunun (Test Report Form) alınmış olması gerekiyor.

Burs hakkında ayrıntılı bilgiye, ‘www.britishcouncil.org.tr/exam/ielts/award’ adresinden ulaşılabilir.