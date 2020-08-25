1 milyon öğretmene mesleki eğitim: İlk ders korona

Öğretmenlerin ilk seminer gününü İstanbul’daki Mehmet Emin Saraç İmam Hatip Lisesi ve Akşemsettin Ortaokulu’nda izledik. Eğitimin, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı’nın da katıldığı ilk gününde öğretmenler okula maskelerini takarak geldi. Girişte görevliler tarafından ateşleri ölçüldü ve ölçüm dereceleri not alındı. Kapıdaki görevliler el dezenfektanlarının kullanımı konusunda öğretmenleri uyardı. Maskesi olmayanlara maske verildi.

BİRER SANDALYE BOŞ

Öğretmenler odasında birer sandalye boş bırakılarak oturma düzeni oluşturuldu. Seminer, öğretmenler odasına kurulan barkovizyonda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un EBA üzerinden gerçekleştirdiği açılış konuşmasının izlenmesiyle başladı. Mesleki gelişim programında ilk ders, COVID-19 salgınına karşı koruyucu ve önleyici tedbirler ile okulda uyulması gereken kurallar oldu. Seminerler boyunca, yüz yüze eğitim süreci öncesinde okul binasında, sınıflarda, tuvaletlerde, bahçede uygulanacak sosyal mesafe, maske ve temizlik kuralları uygulamalı şekilde anlatılacak.

2. DERS UZAKTAN EĞİTİM

İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, alınan önlemlerle ilgili Hürriyet’e şunları anlattı: “COVID-19 sürecinde alınması gereken önlemler öğretmenlerimizle paylaşılacak. Uzaktan eğitimin gerektirdiği beceriler, donanımlar da ana konularımızdan biri. Onun dışında ihtiyaç duydukları yeni yeterlilikler de öğretmenlerimize verilecek. Bu süre 18 Eylül’e kadar devam edecek. ‘Okulum Temiz’ belgelendirme sistemi oluşturdu. Tüm okullarda belirli standartları sağlamaya yönelik bir çalışma. Okulların değerlendirilmesinden risk yönetimine kadar tüm hususlar ele alındı. Okullarımız başvurularını yapıyorlar. Yönetim uzmanlarımız okulları ziyaret edecek ve şartlar tamamsa belgelendirmeyi yapacak.”

KRONİK HASTALAR İDARİ İZİNLİ

18 Eylül’e kadar devam edecek mesleki eğitime 1 milyon öğretmen kendi okulunda katıldı. Kronik hastalığı olan öğretmenler ise idari izinli kabul edildi.

ÇOCUKLARI ÇOK ÖZLEDİK

Eğitim semineri almaya başlayan öğretmenler, okullarına kavuştukları için mutlu olduklarını söylüyor. Şimdi tek eksikleri öğrencileri.

Öğretmenlerden Mehmet Ali Özhan, “Öğrencilerimizi çok özledik. Marttan beri görüşmüyoruz. Uzaktan eğitimi yaptık ama yüz yüze eğitim gibi olmuyor. Aileler merak etmesin, her türlü önlem alınıyor. Onların gelmesini dört gözle bekliyoruz” diyor.

Cemile Soytaş Karael de, “Çok özledim okulu, uzaktan eğitim gerçekten zor oluyor. Online eğitimde istediğimiz şekilde çocuklara konuları kavratamıyoruz. İnşallah her şey yolunda gider de çocuklarımızla yüz yüze eğitime başlarız” sözleriyle anlatıyor özlemini.

‘YÜZ YÜZE GİBİSİ YOK’

Seminere katılan öğretmenlerden Mustafa Kurak da uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimin yerini tutmadığı görüşünde:

“Okulumuzu, çocuklarımızı özledik. Şunu anladık, yüz yüze eğitim gibisi yokmuş. Çocukların sınıfta olması bile ayrı bir şey. Ben beden eğitimi öğretmeniyim. Çocukların top peşinde koşmasını özledim. ”

BAKAN SELÇUK: KILAVUZU OKUYUN, OKUTUN

Mesleki Gelişim Eğitimi’nin ilk gününde EBA üzerinden öğretmenlere seslenen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, pandemi süresince gösterdikleri fedakârlıklar için teşekkür ederek sözlerine başladı ve şunları söyledi: “Öğrenci, veli ve öğretmenler için ayrı ayrı rehberler hazırladık. Öğretmenlerimizden ricam bu rehberleri okumaları ve aile ile öğrencileri yönlendirmeleri. Sağlığınız bizim için öncelikli. Öğretmenlerimiz için mevcut sağlık raporu hazırladık. Okulla ilgili herkesin HES kodu ile takibi de sağlanacak. Sonuçlar ve vakalar Sağlık Bakanlığı aracılığıyla okula bildirilecek. EBA Destek Noktaları sayesinde teknik donanıma ihtiyaç duyan öğrenci ve öğretmenlere destek verilecek. Başarılı ve sağlıklı bir eğitim öğretim yılı diliyorum. Çocuklarımız size emanet.”