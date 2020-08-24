Bakan Selçuk, mesleki çalışmaların ilk gününde öğretmenlere seslendi

Bursluluk sınavı bu yıl eylül ayında yapılacak. Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak sorusu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile yanıt buldu. İOKBS 2020 yılında 5 Eylül’de gerçekleştirilecek. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) girecek öğrencilerin de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacağını duyurdu.



BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Daha önce 25 Nisan 2020'de yapılması planlanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) koronavirüs önlemleri kapsamında 6 Haziran 2020'ye ertelenmişti. Daha sonra yapılan açıklamada sınavın yeni tarihinin 5 Eylül olduğu duyuruldu.

Öğretmenlerin 24-28 Ağustos Dönemi Mesleki Çalışma Programı kapsamında EBA İnternet platformu üzerinden ekran karşısına geçerek bir konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim ile birlikte devam eden süreçte özverileri ve mesleğin itibarına olan katkıları nedeniyle tüm öğretmenlere teşekkür etti.

Meslekleri ve şahsiyetleriyle bu süreçte sınav veren öğretmenlerin kiminin uzaktan eğitim sürecine uyum sağlamakta güçlük çektiğini kimininse hakkını vermek için elinden gelen gayreti gösterdiğini söyleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Fedakarlıkla gece gündüz demeden çalıştınız. Kiminiz evinde sınıf oluşturdu ve çocuklara eğitim verdi. Kiminizse öğrencilerin ihtiyacı olan araç gereçlere ulaşmasını sağladı. Çoğu zaman kendi çocuklarınızın önüne öğrencilerinizi koyarak eğitim-öğretime devam etmeye çalıştınız. Meslek okullarımızın maske, siperlik ve dezenfektan üretimi topluma katkı sundu. Eğitim-öğretim için çabalarken bir taraftan da toplumun sağlığı için çabaladınız. Vefa gruplarıyla destek sağladınız. Tüm bu özverili çalışmalarınız mesleki algı ve farkındalığa katkı sağladı” diye konuştu.

‘HEP BİRLİKTE NELER BAŞARACAĞIMIZ GÖRDÜK’

Bakan Selçuk, öğretmenliğin ne kadar fedakarlık isteyen bir meslek olduğunun bu süreçte bir kez daha gözler önüne serildiğini belirterek konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Öğrencilerinizle ilişkileri koparmadan ilerlettiğiniz bu yaz döneminde de içimizdeki gücü gösterdiniz. Arada biz de uzaktan eğitime katılarak sizinle birlikte olmaya çalıştık. Salgın döneminin en riskli günlerinde bizler evimizde kalamadık. Canlı dersler için ekibimizle gece gündüz demeden çalıştık. Tek bir ders 5 günde hazırlandı. O günlerde öğrencilerle aramızdaki mesafe gayretinizle aşıldı. Böylece mesleğimizin inceliklerini, özünü hatırladık. Eğitim camiamızın vizyonuyla neler başarabileceğimizi hep birlikte gördük.”

‘UZAKTAN EĞİTİM HAYATIMIZIN BİR PARÇASI”

Öğretmenlere yaptığı konuşmada uzaktan eğitimin artık hayatın bir parçası olduğunu ifade eden Bakan Selçuk, “Eğitimde dijital dönüşüm için çalışmaları başlatmış olsak da içine düştüğümüz şartlar bu dönüşümün hızlanmasını sağladı. Hızla eğitim teknolojilerine uyum sağladınız. Aylardır sahayı gözlemleyip video mesajlarınızı şahsen aldım. Uzaktan eğitim sürecinde çevrimiçi toplantılar yaparak bir araya gelme fırsatı bulduk. Öneri, talep ve teklifleriniz yolumuzu aydınlattı. Desteğiniz sayesinde yeni eğitim-öğretim yılına daha güçlü başlıyoruz. Tüm desteğiniz için teşekkür ediyorum” dedi.

‘KILAVUZU OKUYUN, OKUTUN’

En bereketli yağmurların kararan bulutlardan sonra geldiğinin altını çizen Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Türk Standartları Enstitüsünün (TSE) çalışmaları ile hazırlanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kılavuzu"nun okulların açılması için önemini hatırlatarak şunları söyledi:

“Öğrenci, veli ve öğretmenler için ayrı ayrı rehberler hazırladık. Öğretmenlerimizden ricam bu rehberleri okumaları ve aile ile öğrencileri yönlendirmeleri. Farkındalığınız yüksek olmalı. Sağlığınız bizim için öncelikli. Öğretmenlerimiz için mevcut sağlık raporu hazırladık. Hepsiyle ilgili bilgiye sahibiz. En az riskle mesleki faaliyeti yürütebilmek için tüm imkanları sağlayacağız. Okulla ilgili herkesin HES kodu ile takibi de sağlanacak. Sonuçlar ve vakalar Sağlık Bakanlığı aracılığıyla okula bildirilecek. EBA Destek Noktaları sayesinde teknik donanıma ihtiyaç duyan öğrenci ve öğretmenlere destek verilecek. 31 Ağustos -18 Eylül tarihleri arasında uzaktan eğitim sürecinde hiç temas edemediğiniz öğrenci ve ailelerle iletişim kurmanızı rica ediyorum. En iyi çözümleri sizler sunacaksınız. Okullar açıldığında iş yükünüz hafifleyecek. 21 Eylül’e kadar gerçekleştireceğimiz plan ve programlarla okulları birlikte açacağız. Öğretmenliğin beceri imkan ve algısını güçlendirerek çocuklar için iyi bir gelecek hazırlayacağız. Mesleki itibarı yükseltmenin tarihi bir fırsatı olarak imkan ve şartlar ne olursa olsun ülkesi için çalışan atalarımızı örnek alacağız. Emek kutsaldır. Hiçbir imkana sahip olmasanız da gülümsemenizi eksik etmeyin. Gülümseyişiniz kalbimizi yeşertir. İnsanlaşmanın bir aracıdır.”

‘ÇOCUKLARIMIZ SİZE EMANET’

Tüm öğretmenlerin okullarını ve öğrencilerini özlediğini ifade eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Öğrencilerimizi ekranlardan sınıflara, hatta hayata taşımak temennimiz. Okul müfredattan ibaret değildir, bir sosyalleşme ortamıdır. Mesleğin önemi bu dönemde daha da anlaşıldı. Ailelerin en büyük destekçisi olarak görevimiz belirsizlik hissini azaltmak, uyuma yardımcı olmak. Biz bu süreçte sahada sizinle birlikte olacağız. El ele, kalp kalbe vereceğiz. Göstereceğiniz çaba ve katkıya teşekkür ediyorum. Başarılı ve sağlıklı bir eğitim öğretim yılı diliyorum. Çocuklarımız size emanet” dedi.