Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yayınlanan kılavuzlar ile dünyanın yoksul ülkelerinde eğitim yaşamına geri dönmeye hazırlanan öğrencileri için en hijyenik ve güvenilir eğitim ortamı hazırlanmaya çalışılıyor. Yaklaşık 1.6 milyar yoksul çocuğun okullardaki hijyeni için çalışmalar sürüyor.

COVID-19 salgını nedeniyle küresel okul kapanmalardan yaklaşık 1.6 milyar çocuk etkilendi. Salgın ayrıca bu çocukların eğitimleri ve yaşamları için benzeri görülmemiş bir risk oluşturmaya devam ediyor. Okullarda enfeksiyonun önlenmesi için WHO ve UNICEF yayınladıkları kılavuzlarla okulların güvenli bir şekilde yeniden açılması ve derslerin yürütülmesi için alınması gereken bir dizi önlemi tanımlıyor. Kılavuzlarda, yoksul bölgelerde sabun ve suyla düzenli el yıkama, günlük dezenfeksiyon, temel içme suyu ve kanalizasyon hizmetleri de dahil olmak üzere pek çok önlemle ilgili uygulanması gerekenler belirtiliyor. COVID-19 nedeniyle en yüksek sağlık ve ölüm riskine sahip olduğu belirlenen 60 ülkede, iki okuldan birinin temel su ve sanitasyon hizmetlerinden ve dörtte üçünün ise başangıçta temel el yıkama imkanlarından yoksun olduğunu ortaya konan UNICEF raporlarına göre kılavuzlarla birlikte gelinen noktada ilerlemeler dikkati çekiyor.

OKULLARDA İÇME SUYU YOK

Yoksul ülkelerdeki çoğu ülkede temiz içme suyuna erişimin olmadığı vurgulanan önceki UNICEF raporları bulunuyor. Okullarda su temini ve temiz suya erişim imkanları, öğrenme sonuçlarının artırmada oldukça etkili olduğu UNICEF yetkilerince ortaya konuyor. Kişisel ve çevresel hijyeni korumak için su ihtiyacına ek olarak, okullarda öğrencinin su tüketiminin azaltılması, gelişmiş bilişsel yetenekleri doğrudan etkiliyor. UNICEF’in paylaştığı bilgilere göre, 2019’da dünyadaki okulların yüzde 69’unda temel içme suyuna erişim sağlanıyordu. Ancak, bazı bölgelerde kendi sınırları içinde temiz suya erişimde büyük farklılıklar vardı. Güney Afrika, Okyanusya, Orta ve Güney Asya’daki üç okuldan ikisinde temiz suya erişim mümkünken, Kuzey Afrika ve Batı Asya’daki beş okuldan dördünde temel içme suyu hizmeti bulunuyordu.

OKULLARIN YÜZDE 63’ÜNDE TEMİZLİK HİZMETİ VAR

UNICEF tarafından paylaşılan bilgilere göre, okullarda halihazırda doğru çalışıyor olan okul tuvaletlerinin mevcudiyeti, özellikle kızlar için sağlığı ve öğrenme sonuçlarını olumlu yönde etkileyebilir. 2019’da dünya genelindeki okulların yüzde 63’ü temel temizlik hizmetine sahip. Ancak, bu kapsamda bulunan bölgeler arasında büyük farklılıklar baş gösteriyor. Temiz suya erişimde olduğu gibi Güney Afrika, Orta ve Güney Asya’daki üç okuldan ikisinde de hijyenik koşullara sahip tuvaletler bulunuyor. Latin Amerika ve Karayipler’deki dört okuldan üçü karşılaştırıldığındaysa okulların yarısından daha azında temel temizlik hizmeti var. Kuzey Afrika, Batı Asya’nın yanı sıra özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika ile Avustralya ve Yeni Zelanda ülkelerinde ise temiz suya erişimin ve sanitasyona sahip olmanın yüzde 99 oranında mümkün olması dikkati çekiyor.

OKULLARDA HİJYEN İMKANLARI DENGESİZ

UNICEF verilerine göre, 2019’da dünyadaki okulların yüzde 57’sinde temel hijyen hizmeti sağlanıyor. Özellikle sabun ve suyla el yıkama imkanları bulunuyor. Ancak Güney Afrika’daki dört okuldan biri, Orta ve Güney Asya’daki okulların yarısından biraz fazlası, Latin Amerika ve Karayipler’deki beş okuldan üçü ve Kuzey Afrika ile Batı Asya’daki beş okuldan dördü bu temel temizlik hizmete sahip. Sekiz bölgeden yedisi, 2015 ile 2019 arasındaki temel hijyen kapsamındaki ihtiyaçları tahmin etmek için yeterli imkâna erişebiliyor.

UNICEF ve WHO işbirliği ile yapılan çalışmalarda, dünyanın yoksul bölgelerinde bulunan okullarda, 2030 yılına kadar okullarda temel hijyen hizmetlerine evrensel erişimin sağlanmasında ilerleme oranlarının dört kat artış göstereceği planlanıyor.