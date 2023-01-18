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Zelenski'nin eşi acı haberi böyle aldı! Gözyaşlarına hakim olamadı...

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#Olena Zelenska#Davos#Helikopter Kazası
Zelenskinin eşi acı haberi böyle aldı Gözyaşlarına hakim olamadı...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2023 17:30

Ukrayna'nın First Lady'si Olena Zelenska, en az 15 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasını Davos'ta düzenlenen 53. Dünya Ekonomik Forumu'nda öğrendi. Konuşmasından dakikalar önce acı haberi alan Zelenska gözyaşlarına hakim olamadı.

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Ukrayna’nın başkenti Kiev’de içinde çocukların da bulunduğu bir kreşin yakınlarına düşen helikopter aralarında Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky'nin de bulunduğu en az 15 kişinin ölümüne neden oldu.

Kazada ölenler arasında Ukrayna Ulusal Polis Şefi Ihor Klymenko, İçişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Yurii Lubkovych ve en az 3 çocuğun da yer aldığı öğrenilirken, Emniyet Genel Müdürü Ihor Klymenko, 15'i çocuk, 29 kişinin de hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

ZELENSKİ: KORKUNÇ BİR TRAJEDİ

Haber Ukrayna'da adeta şok etkisi yaratırken Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, “tarif edilemez bir acı yarattı” dediği kazayı “korkunç bir trajedi” olarak tanımladı.

FIRST LADY ACI HABERİ DAVOS'TA ALDI

Ukrayna'nın First Lady'si Olena Zelenska, ülkesini sarsan trajik kazayı Davos zirvesinde yapacağı konuşmadan dakikalar önce öğrendi.

Zelenskinin eşi acı haberi böyle aldı Gözyaşlarına hakim olamadı...

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

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DAVOS Zirvesi olarak da bilinen 53. Dünya Ekonomik Forumu (WEF),için İsviçre'nin Davos kasabasına giden Ukrayna lideri Zelenski'nin eşi Olena Zelenska, sahneye çıkıp Ukrayna'daki son durumu anlatacağı konuşması öncesi aldığı haber karşısında sarsılırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Konuşma yapmadan önce kendini toparlamakta zorluk çeken Firs Lady'nin yaşadığı anlar uluslararası ajanslar tarafından dakika dakika görüntülendi.

Zelenskinin eşi acı haberi böyle aldı Gözyaşlarına hakim olamadı...

Forum Başkanı Borge Brende Ukrayna İçişleri Bakanının hayatını kaybettiği kazayı duyurduktan sonra katılımcılardan 15 saniyelik saygı duruşuna katılmalarını istedi.

"BUGÜN BİR BAŞKA ÜZÜCÜ GÜN"

Brende'nin ardından sahneye çıkan Olena Zelenska, "Bu bir başka üzücü gün, yeni kayıplarımız var" dedi ve şöyle devam etti;

"Eminim duygularımı anlıyorsunuzdur. Belki siyasi ve ekonomik diyalog için biraz yersiz ama eminim ki savaş tüm dünyayı değiştirdiği gibi bizim diyaloğumuzu da değiştirdi. "

Öte yandan Ukrayna İçişleri Bakanlığı, kazanın nedeninin müfettişler tarafından araştırıldığını belirterek "Sabotaj mı, ekipman arızası mı, uçuş güvenliğinin ihlali mi yakında öğreneceğiz" açıklamasında bulundu.

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#Olena Zelenska#Davos#Helikopter Kazası

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