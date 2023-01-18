Son dakika: Ukrayna’da anaokulunun yanına helikopter düştü: Ukrayna İçişleri Bakanı öldü

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Ukrayna’nın Kiev bölgesine bağlı Brovary şehrinde bir anaokulunun ve bir binanın yanına helikopter düştü. Kazanın ardından yangın çıkarken, bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre 18 kişi öldü. Ölenlerin ikisinin çocuk olduğu, yaralanan 22 kişinin de hastanede tedavi altına alındığı açıklandı

UKRAYNA İÇİŞLERİ BAKANI ÖLDÜ

Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky da ölenler arasında. Ukrayna Ulusal Polis Şefi Ihor Klymenko, İçişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Yurii Lubkovych'in de öldürüldüğünü söyledi.

Helikopterde Bakan Denys Monastyrsky ile birlikte sekiz kişi bulunuyordu.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada trajedinin nedenlerinin müfettişlerce araştırıldığı bilgisine yer verildi ve 'Sabotaj mı arıza mı öğreneceğiz' denildi.

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Monastyrsky, 24 Şubat 2022'de Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan Rus işgalinden bu yana yaşamını yitiren en üst düzey Ukraynalı yetkili oldu.

2021'de İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturan Monastyrsky, 42 yaşındaydı.

Kiev Valisi Oleksiy Kuleba sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kaza sırasında anaokulunda öğrenciler ve çalışanlar vardı. Herkes tahliye edildi” ifadelerini kullandı.

KAZA MI SUİKAST MI?

Helikopterin neden düştüğüne dair henüz resmi bir açıklama ise bulunmuyor. 'Ukrayna açısından bir bakanın hayatını kaybetmesi son derece büyük bir olay' diyen terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'ın olayla ilgili şu değerlendirmede bulundu;

'Veriler sınırlı. Hepimiz öğrenmeye çalışıyoruz. İlişkilendirmek gerekiyor. Öncelikli olarak akla tabi kaza ve savaş ortamı olduğu için vurulma ihtimali geliyor. Diğer bir ihtimalle de bir sabotaja maruz kalmış olabilir mi? Açıkçası hepsi mümkün. Bir takım sabotajların konuşulmaya başlandığı bir dönemde kendi içerisinde de bir rahatsızlığa sebep vermiş olabilir. Belarus'ta yapılan müzakerelerde kendi içlerinde bazı kişileri hain olarak yaftalayıp Ukrayna tarafı infazlar yapmıştı. Buna benzer bir olay olabilir mi? Bir olasılık olarak düşünmek zorundayız bu safhada.'

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'Helikopterin pilotaj hatası yada teknik hata nedeniyle düşmüş olması da mümkün' diyen Ağar sözlerine şöyle devam etti;

'Neresinden bakarsanız bakın büyük bir olay. Çünkü İçişleri Bakanlığı ve ona bağlı unsurlar bizzat savaşın içerisinde.'

PUTİN ATEŞKES İLAN ETMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 6 Ocak TSİ 12:00’den itibaren geçerli olmak üzere Ukrayna’da 36 saat süreli ateşkes ilan etmişti.

Ortodoksların Noel’i kutlayabilmesi için bu ateşkesi ilan eden Rusya, Ukrayna’yı da ateşkese katılmaya davet etmiş, ancak Kiev bu talebi reddetmişti.