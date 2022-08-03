Zelenski çağrı yapmıştı... Rus askerlerinin akıbeti belli oldu

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan savaş aylardır hız kesmeden devam ediyor.

Savaşın ilk gününden itibaren ülkenin başkenti Kiev'i ana hedef olarak belirleyen Rus ordusu haftalarca süren kuşatma ve biri dizi saldırı girişiminin ardından bölgeden çekilmiş ve yönünü ülkenin doğusuna çevirmişti.

Bu kapsamda Rusya bu bölgede bulunan pek çok kenti hedef almış ve 'Donbass'taki son kale' olarak da anılan Lysychansk'ın kontörlünü sağlamıştı.

Dün Ukrayna karşı saldırısı ile mevzi kaybeden Rusya bir yandan da ordu içindeki çatlak sesler ile mücadele ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski daha önce defalarca Rus askerlerine seslenmiş ve Ukrayna'da savaşmayın çağrısında bulunmuştu.

Savaşmayı reddeden Rus askerlerin akıbeti aylar sonra belli oldu.

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Bir Ukrayna askeri Polonya yapımı keşif drone'unu göreve hazırlıyor... (Fotoğraf: AP)

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, yüzden fazla Rus askeri savaşmayı reddettiği için hapse atıldı.

Aynı habere göre, doğu Ukrayna'da yaklaşık 140 asker parmaklıklar arkasında tutuluyor.

ASKERİ ÜSSÜ PARALI ASKERLER KORUYOR

Mayınlarla çevrili bir askeri üste tutulan askerin kaçmasını önlemek için ise paralı askerler bölgede görev yapıyor.

Askerleri temsil eden bir avukat gazeteye verdiği demeçte, Putin'in güçlerinin Şubat ayında Ukrayna'yı işgal etmeye başladığını ancak hiçbir zaman resmi olarak savaş ilan etmediğinin altını çizdi.

Avukat bu durumun yasal bir boşluk oluşturduğunu ve askerlerin ordudan atılabileceğini ancak hapse atılmaması gerektiğini söyledi. Rus savunma bakanlığı ise Guardian'ın yorum talebine yanıt vermedi.

RUSYA KAYIPLARINI HALA AÇIKLAMIYOR

Rusya ise aylardır askeri kayıpları açıklamaya yanaşmıyor. Moskova konu ile ilgili ilk ve son resmi açıklamasını 2 Mart'ta yapmıştı.

Cephe hattına giden Ukrayna askerleri kameralara el sallıyor... (Fotoğraf: AFP)

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Söz konusu açıklamada Rusya'nın savaştaki asker kaybı 498 olarak açıklanmıştı. Bu veri o tarihten sonra hiç güncellenmedi.

300'DEN FAZLA SUBAY ÖLDÜRÜLDÜ

Rus hükümeti silahlı kuvvetlerinin uğradığı ölümlerin sayısı hakkında nadiren güncellemeler verirken, yerel yönetimler ve gazeteler tarafından yapılan duyurular 300'den fazla subayın çatışmalarda öldüğünü gösteriyor.

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