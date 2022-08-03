Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Zelenski çağrı yapmıştı... Rus askerlerinin akıbeti belli oldu

#Ukrayna Savaşı#Rusya#Ukrayna
Zelenski çağrı yapmıştı... Rus askerlerinin akıbeti belli oldu

Ukrayna'nın doğusu için kanlı mücadele sürerken Rusya'nın sır gibi sakladığı bilgiye İngiliz basını ulaştı. Savaşmayı reddeden Rus askerlerinin akıbetleri belli oldu.

Haberin Devamı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan savaş aylardır hız kesmeden devam ediyor.

Savaşın ilk gününden itibaren ülkenin başkenti Kiev'i ana hedef olarak belirleyen Rus ordusu haftalarca süren kuşatma ve biri dizi saldırı girişiminin ardından bölgeden çekilmiş ve yönünü ülkenin doğusuna çevirmişti.

Bu kapsamda Rusya bu bölgede bulunan pek çok kenti hedef almış ve 'Donbass'taki son kale' olarak da anılan Lysychansk'ın kontörlünü sağlamıştı.

Gözden Kaçmasın

Ukrayna savaşında son durum: Rusyadan flaş nükleer silah açıklamasıUkrayna savaşında son durum: Rusya'dan flaş nükleer silah açıklamasıHaberi görüntüle

Dün Ukrayna karşı saldırısı ile mevzi kaybeden Rusya bir yandan da ordu içindeki çatlak sesler ile mücadele ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski daha önce defalarca Rus askerlerine seslenmiş ve Ukrayna'da savaşmayın çağrısında bulunmuştu.

Savaşmayı reddeden Rus askerlerin akıbeti aylar sonra belli oldu.

Haberin Devamı

Zelenski çağrı yapmıştı... Rus askerlerinin akıbeti belli oldu
Bir Ukrayna askeri Polonya yapımı keşif drone'unu göreve hazırlıyor... (Fotoğraf: AP)

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, yüzden fazla Rus askeri savaşmayı reddettiği için hapse atıldı.

Aynı habere göre, doğu Ukrayna'da yaklaşık 140 asker parmaklıklar arkasında tutuluyor.

ASKERİ ÜSSÜ PARALI ASKERLER KORUYOR

Mayınlarla çevrili bir askeri üste tutulan askerin kaçmasını önlemek için ise paralı askerler bölgede görev yapıyor.

Gözden Kaçmasın

Ukrayna liderinden ilk açıklama geldi... Zelenskiden tahıl sevkiyatı yorumuUkrayna liderinden ilk açıklama geldi... Zelenski'den 'tahıl sevkiyatı' yorumuHaberi görüntüle

Askerleri temsil eden bir avukat gazeteye verdiği demeçte, Putin'in güçlerinin Şubat ayında Ukrayna'yı işgal etmeye başladığını ancak hiçbir zaman resmi olarak savaş ilan etmediğinin altını çizdi.

Avukat bu durumun yasal bir boşluk oluşturduğunu ve askerlerin ordudan atılabileceğini ancak hapse atılmaması gerektiğini söyledi. Rus savunma bakanlığı ise Guardian'ın yorum talebine yanıt vermedi.

RUSYA KAYIPLARINI HALA AÇIKLAMIYOR

Rusya ise aylardır askeri kayıpları açıklamaya yanaşmıyor. Moskova konu ile ilgili ilk ve son resmi açıklamasını 2 Mart'ta yapmıştı.

Zelenski çağrı yapmıştı... Rus askerlerinin akıbeti belli oldu
Cephe hattına giden Ukrayna askerleri kameralara el sallıyor... (Fotoğraf: AFP)

Haberin Devamı

Söz konusu açıklamada Rusya'nın savaştaki asker kaybı 498 olarak açıklanmıştı. Bu veri o tarihten sonra hiç güncellenmedi.

300'DEN FAZLA SUBAY ÖLDÜRÜLDÜ

Rus hükümeti silahlı kuvvetlerinin uğradığı ölümlerin sayısı hakkında nadiren güncellemeler verirken, yerel yönetimler ve gazeteler tarafından yapılan duyurular 300'den fazla subayın çatışmalarda öldüğünü gösteriyor.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ukrayna Savaşı#Rusya#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Her şey 10 yaşındaki bir kız çocuğunun uğradığı korkunç saldırıyla başladı... Adım adım ilerlediler, gerçeği böyle ortaya çıkardılar

Her şey 10 yaşındaki bir kız çocuğunun uğradığı korkunç saldırıyla başladı... Adım adım ilerlediler, gerçeği böyle ortaya çıkardılar

#Ohio
Rusyanın gözü Odessada: Tarihi liman kenti son büyük savaş için hazırlanıyor...

Rusya'nın gözü Odessa'da: Tarihi liman kenti son büyük savaş için hazırlanıyor...

#Odessa
Bunlar mahkemede hiç konuşulmadı Johnny Depp - Amber Heard davasında dosyadan çıkan 10 gizli gerçek...

Bunlar mahkemede hiç konuşulmadı! Johnny Depp - Amber Heard davasında dosyadan çıkan 10 gizli gerçek...

#Johnny Depp

BAKMADAN GEÇME!

Her şey 10 yaşındaki bir kız çocuğunun uğradığı korkunç saldırıyla başladı... Adım adım ilerlediler, gerçeği böyle ortaya çıkardılar

Her şey 10 yaşındaki bir kız çocuğunun uğradığı korkunç saldırıyla başladı... Adım adım ilerlediler, gerçeği böyle ortaya çıkardılar

#Ohio
Rusyanın gözü Odessada: Tarihi liman kenti son büyük savaş için hazırlanıyor...

Rusya'nın gözü Odessa'da: Tarihi liman kenti son büyük savaş için hazırlanıyor...

#Odessa
Bunlar mahkemede hiç konuşulmadı Johnny Depp - Amber Heard davasında dosyadan çıkan 10 gizli gerçek...

Bunlar mahkemede hiç konuşulmadı! Johnny Depp - Amber Heard davasında dosyadan çıkan 10 gizli gerçek...

#Johnny Depp