Ukrayna savaşında son durum: Rusya'dan flaş nükleer silah açıklaması

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile başlayan savaş son dönemde Ukrayna'nın doğu bölgelerinde yoğunlaşmış durumda.

Ukrayna güçlerinin bölgedeki direnişi sürerken Rusya'dan çok sert bir açıklama geldi.

Nükleer silahların yayılmasını önleme konferansında konuşan Rus diplomat Alexander Trofimov dikkat çeken bir uyarıya imza attı.

Rus diplomat Moskova'nın işgale karşı NATO ülkelerinin 'doğrudan saldırganlığına' yanıt olarak nükleer cephaneliğini kullanmaya karar verebileceğini söyledi.

Trofimov, Moskova'nın nükleer silahları yalnızca kitle imha silahlarına veya Rus devletinin varlığını tehdit eden konvansiyonel silah saldırılarına yanıt olarak kullanacağını söyledi.

Rus diplomat 'Bu iki varsayımsal senaryonun hiçbiri Ukrayna'daki durumla ilgili değil' dedi.

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PUTİN'DEN NÜKLEER EMİR

Putin savaşın ilk haftalarında 'Rus Nükleer Caydırıcı Kuvvetleri'ne 'yüksek alarma' geçme emri vermişti.

Söz konusu adımın NATO'nun 'agresif açıklamaları' sonrasında verildiği açıklanmış ve Putin'in emri sonrası birliğin 'özel savaş görevi durumuna' geçtiği duyurulmuştu.

Ukraynalı bir kadın, Mykolaiv'deki gece bombardımanının ardından enkazının arasında yürüyor... (Fotoğraf: AP)

BM'DEN NÜKLEER UYARI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres 'İnsanlık için nükleer facia, bir yanlış anlaşılma ya da hesaplamanın ötesinde' sözleri ile nükleer savaş uyarısında bulunmuştu.

Genel Sekreter açıklamasında şu ifadelere yer vermişti;

'Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle birlikte aralanan bulutlar, bir kez daha toplanıyor. Şimdiye kadar olağanüstü şanslıydık. Ama şans, bir strateji değildir. Nükleer çatışmaya dönüşen jeopolitik gerilimlere karşı bir kalkan da değildir. Neredeyse 13 bin nükleer silah şu anda dünya çapında cephaneliklerde tutuluyor.'

Öte yandan aylardır süren savaşta bir ilk yaşandı. Rusya ilk kez ABD’yi Ukrayna'daki savaşa doğrudan müdahil olmakla suçladı.

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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan bir sözcü, ABD'nin, Kiev güçlerinin Amerikan yapımı Himars roketatar sistemini kullanırken hedeflerini onayladığını iddia etti.

Korgeneral Igor Konaşenkov, Ukraynalı yetkililer arasındaki görüşmelerin bu bağlantıyı ortaya çıkardığını söyledi.

Rusya daha önce Washington’ı Ukrayna'da bir 'vekalet savaşı' yürütmekle suçlamıştı.