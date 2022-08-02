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Savaşta roller değişti... Ukrayna'dan flaş açıklama: Geri alındı!

#Ukrayna Savaşı#Rusya#Herson
Savaşta roller değişti... Ukraynadan flaş açıklama: Geri alındı

Ukrayna'daki savaş ülkenin doğusunda devam ederken Kiev'den flaş bir açıklama geldi. Aylardır Rus saldırılarına direnen Ukrayna birlikleri karşı saldırıya geçti. Rusya'dan geri alınan bölgeler ise valinin açıklamaları ile belli oldu.

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan savaş son hızıyla devam ediyor.

Savaşın ilk gününden itibaren ülkenin başkenti Kiev'i ana hedef olarak belirleyen Rus ordusu haftalarca süren kuşatma ve biri dizi saldırı girişiminin ardından bölgeden çekilmiş ve yönünü ülkenin doğusuna çevirmişti.

Bu kapsamda Rusya bu bölgede bulunan pek çok kenti hedef almış ve 'Donbass'taki son kale' olarak da anılan Lysychansk'ın kontörlünü sağlamıştı.

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Savaş Donetsk bölgesinde yoğunlaşırken Rus ordusunun inisiyatifi kaybetmeye başladığı sıklıkla dile getirilmeye başlandı.

Karşı saldırı kararı alan Ukrayna son 24 saat içinde 46 yerleşim yerinin Rus birliklerinden kurtarıldığını duyurdu.

Herson bölgesinin valisi Dmytro Butriy yaptığı açıklamada kurtarılan yerleşim yerlerinin çoğunluğunun kuzeyde olduğu bilgisine yer verdi.

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Savaşta roller değişti... Ukraynadan flaş açıklama: Geri alındı
Herson bölgesindeki bir Ukrayna topçusu Rus mevzilerine ateş açıyor... (Fotoğraf: AP)

ABD SİLAHLARI İLE VURUYORLAR

ABD tarafından sağlanan silahların bu durumda kilit öneme sahip olduğu belirtiliyor. Ülke basınında yer alan haberlere göre, köprülere ve askeri altyapıya saldırmak için Amerikan tarafından sağlanan roketatarları kullanıyor.

Donbas, şu anda tamamen Rusya tarafından kontrol edilen iki ordu Donetsk için kanlı bir mücadele veriyor.

RUSYA TAKTİK DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA KALDI

ABD silahları ve Ukrayna ordusunun direnci karşısında Moskova'nın bir kez daha taktik değiştirmek zorunda kaldığı da gelen haberler arasında.

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İngiliz istihbarat raporuna göre, savaşta istediği kazanımları elde edemeyen Rusya taktik değiştirmek için düğmeye bastı.

Raporda Rusya'nın kararı şu sözler ile ifade edildi;

'Rusya, Nisan ayından beri takip ettiği plan kapsamında belirleyici bir operasyonel atılım gerçekleştiremedikten sonra muhtemelen taarruzunun operasyonel tasarımını değiştiriyor'

Savaşta roller değişti... Ukraynadan flaş açıklama: Geri alındı
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan videoda Rus birliklerinin Ukrayna mevzilerine füze saldırısı gerçekleştirdiği görülüyor (Fotoğraf: AP)

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LAVROV YENİ HEDEFLERİ TEK TEK AÇIKLAMIŞTI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 'Özel Operasyon' olarak tanımladığı savaşta Rusya'nın tek hedefinin Ukrayna'nın doğusu olmayacağını duyurmuştu.

Devlet medyasında konuşan Rus bakan 'Coğrafi hedefler artık farklı. Hedefler artık sadece DNR ve LNR ile değil, aynı zamanda Herson bölgesi, Zaporizhzhia bölgesi ve bir dizi başka bölge ile ilgili' demişti.

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#Herson

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