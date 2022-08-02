Ukrayna liderinden ilk açıklama geldi... Zelenski'den 'tahıl sevkiyatı' yorumu

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Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Binlerce cana mal olan savaş son sürat devam ederken bu durum küresel bir gıda krizinin de kapısını aralamış durumda.

Bu sorunu çözmek adına Türkiye'nin girişimleri meyvesini verdi. Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 22 Temmuz’da İstanbul’da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde, mısır yüklü RAZONI isimli yük gemisi dün Lübnan'a gitmek üzere Odessa Limanı’ndan hareket etti.

ZELENSKİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Dünya basınında geniş yer bulan bu gelişme ile ilgili Ukryana Devlet Başkanı Zelenski'den beklenen açıklama geldi.

Gece yaptığı halka sesleniş konuşmasında bu gelişmeye değinen Ukrayna lideri tahıl sevkiyatını 'olumlu bir sinyal' olarak nitelendirdi.

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Kutlama yapmak için erken olduğunu belirten Zelenski şu ifadeleri kullandı;

'Şu anda her şey, başta Birleşmiş Milletler ve Türkiye olmak üzere ortakların sorumluluğunda olan girişimin güvenlik parametrelerinin uygulanmasına bağlı.'

KREMLİN'DEN İLK YORUM: OLUMLU

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk ticari geminin çıkmasının 'olumlu' olduğunun altını çizdi.

Peskov, 'Anlaşmaların, tüm taraflarca uygulanacağını ve etkin şekilde çalışacağını umuyoruz' dedi.

DÜNYA RAHAT BİR NEFES ALDI

Bu gelişme ile ilgili dünya liderlerinden de olumlu mesajlar geldi.

BM Genel Sekreteri Guterres, gelişmeyi memnuniyetle karşıladığını belirtti ve 'Sevkıyat, küresel gıda krizine karşı bölgede ihtiyaç duyulan istikrar ve rahatlamayı getirecek' değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği, dün Ukrayna’dan yeniden başlayan tahıl sevkiyatının, Rusya işgali ile birlikte artan küresel gıda krizini rahatlatmak için ‘ilk adım’ olduğunu duyurdu.

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NATO'DAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise Ukrayna tahılının sevk edilmesi sürecine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Müttefikimiz Türkiye’ye oynadığı kilit rolden ötürü teşekkür ediyorum' dedi.

EKİBE TÜRK AMİRAL LİDERLİK EDECEK

Koordinasyon Merkezi, 27 Temmuz'da "Karadeniz Tahıl Girişimi" çerçevesinde İstanbul'da kuruldu.

Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler yetkililerinin oluşturduğu merkez; tahıl, diğer yiyecek maddeleri ve gübrenin Ukrayna'nın Karadeniz'deki başlıca üç limanından ticari gemilerle dünyaya emniyetli bir şekilde naklini sağlayacak.

Merkezde Ukrayna, Rusya, Birleşmiş Milletler ve Türkiye'den toplam 20 kişilik ekip görev yapacak. Ekibe ise bir Türk Amiral liderlik edecek.