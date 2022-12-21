Zelenski'den sürpriz hamle! Savaşın başından bu yana bir ilk olacak...

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10. ayında devam eden Ukrayna savaşında baş döndüren gelişmeler yaşanıyor. Rusya'nın geçtiğimiz aylarda ilan ettiği ek seferberlik sonrası 200 bin kişilik bir ordu topladığı ve yeni yılda Ukrayna'ya büyük bir saldırı düzenleyeceği konuşulurken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de temaslarını sıklaştırdı.

SAVAŞIN BAŞLAMASINDAN BU YANA BİR İLK OLACAK

ABD basınında çıkan haberlere göre Ukraynalı lider Washington'a sürpriz bir ziyaret yapacak.

Ziyaretin gerçekleşmesi durumunda bu Şubat ayında başlayan Rus işgalinden bu yana Zelenski’nin yapacağı ilk yurt dışı ziyareti olacak.



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İsmini vermeyen bir yetkilinin ABD medyasına yaptığı açıklamaya göre Zelenski, Kongre’ye de hitap edebilir.

BEYAZ SARAY YORUM YAPMAKTAN KAÇINIYOR

Ziyaret ya da plan resmi kanallarca henüz doğrulanmadı. Beyaz Saray konu hakkında yorum yapmaktan kaçınıyor.

Zelenski'nin olası ziyareti Ukrayna’da devam eden savaş nedeniyle güvenlik endişeleri altında gerçekleşecek. Bu nedenle kısa vadede planlarda değişikliklerin olması da mümkün.

ÖZEL OTURUM

ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Salı günü gönderdiği mektupla Kongre üyelerini Çarşamba gecesi yapılacak oturuma çağırdı.

Pelosi mektubunda, “Demokrasiye odaklanacağımız bu özel oturumda yer alın” dedi ancak daha fazla ayrıntı vermedi.



Zelenski, düzenli olarak başkent Kiev'de yabancı liderleri ağırlıyor. Ukrayna lideri, sık sık Kiev’deki ofisinden dünya liderleri ile video ya da telefon görüşmeleri de gerçekleştiriyor.

Ancak henüz duyurulmayan yurt dışı ziyareti ise savaşın başlamasından bu yana Zelenski için bir ilk olacak. Ukrayna’ya yönelik askeri destek sağlamada öncü bir rol oynayan ABD’ye yapılacak ziyaret ise iki ülke ilişkileri için önemli bir mesaj olarak değerlendirilecek.

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ABD'NİN ASKERİ YARDIMLARI

ABD, 20 Kasım tarihine kadar, doğrudan askeri destek için 18,5 milyar dolar taahhüt etti. Bu, Ukrayna’ya askeri yardımda bulunan diğer herhangi bir ülkeden çok daha fazlası anlamına geliyor.

Aylık savunma harcamalarının yaklaşık 5 milyar dolar civarında olduğunu belirten Zelenski ise daha fazla ödenek talep etti.

Son zamanlarda ABD medyasında, Biden yönetiminin Rus saldırılarından korunması amacıyla Ukrayna’ya patriot füzeleri tedarik edeceği yönünde bazı haberler yer aldı.

Öte yandan Batı medyası Zelenski'nin son dönemde attığı adımların Kremlin için büyük bir başağrısına döndüğünü iddia ediyor.

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Geçtiğimiz hafta cephe hattının belki de en tehlikeli yerlerindeki askeri birliklerini ziyaret eden Zelenski'nin gerçek bir cesaret ve liderlik gösterisi yaptığını belirten The Telegraph gazetesi Putin'in Moskova'dan ayrılmadığını yazdı.

Zelenski'nin ABD ziyaretinin bu tabloda daha da etkili olacağı düşünülüyor.

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