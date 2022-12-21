Elon Musk istifa edeceğini duyurdu

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Sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda Musk, “yerine geçecek kadar aptal birini bulur bulmaz” istifa edeceğini söyledi.

İstifasının ardındansa yalnızca yazılım ekipleriyle çalışacağını belirtti.



ANKET YAPMIŞTI, MİLYONLARCA KİŞİ 'GİT' DEMİŞTİ

Musk, 18 Aralık’ta Twitter’da açtığı bir ankette takipçilerine, “Görevimi bırakmalı mıyım?” diye sormuş ve çıkan sonuca uyacağını söylemişti.

Oylamaya katılan 17,5 milyondan fazla kullanıcının yüzde 57'si Musk'ın istifasını istemişti.



SADECE MAVİ TİK'Lİ KULLANCILAR OY KULLANDI

Musk, oylamanın ardından ilk olarak şirketin politikalarıyla ilgili anketlerde sadece mavi tikli kullanıcıların oy kullanabileceğini açıkladı.

Aynı zamanda elektrikli otomobil Tesla ve uzay roketleri yapan Space X şirketlerinin de sahibi olan Elon Musk, Ekim ayında 44 milyar dolar ödeyerek Twitter'ı satın almasından bu yana, yaptığı değişikliklerle geniş bir kesimden eleştirilere hedef oluyor.

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Şirket çalışanlarının yaklaşık yarısını işten çıkararak işe başlayan Musk, özellikle içerik denetimine yaklaşımı bakımından eleştirildi.

İnsan hakları grupları Musk'ı attığı adımlarla nefret söylemi ve yanlış bilgi içeriği tehlikesini artırmakla suçluyorlar.

Geçen Cuma günü Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği, şirketi, Twitter ile ilgili haber yapan bazı gazetecilerin hesaplarını kapattığı için kınadı.



Twitter’ı 44 milyar dolara satın aldıktan sonra şirketin halka açıklığına son veren ve tek başına yönetmeye başlayan Musk’ın istifası sonrarası CEO’luk görevini kimin üstleneceği belirsiz.

ARTIK DÜNYANIN EN ZENGİNİ DEĞİL

Musk Tesla'nın hisselerindeki düşüşün ardından 'dünyanın en zengin kişisi' unvanını kaybetmişti.

Tesla'nın hisse fiyatlarındaki düşüşte, Twitter'ın satın alım sürecinde yaşananların da etkisi olabileceği düşünülüyor.

Tesla'nın hisselerinin yüzde 14'ünün sahibi olan Musk, hem Forbes hem de Bloomberg'in listesinde ikinci sıraya geriledi.

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Musk, Twitter'ı satın alabilmek için yaklaşık 20 milyar dolarlık Tesla hissesini satmıştı. Bunun da hisse fiyatlarındaki düşüşte etkisi oldu.

Forbes ve Bloomberg'e göre, artık dünyanın en zengini, Fransa merkezli lüks tüketim ürünleri firması LVMH'nin CEO'su Bernard Arnault.