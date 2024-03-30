Zelenski'den acı itiraf: Çekilmek zorunda kalabiliriz!

Haberin Devamı

Başkenti Moskova'ya gerçekleştirilen terör saldırısı ile sarsılan Rusya, eylemi gerçekleştirenlerin Ukrayna bağlantılı olduğu konusundaki ısrarlarına devam ediyor.

Rus Devlet Soruşturma Komitesi’ne bağlı müfettişler geçtiğimiz hafta terör eyleminde 140’tan fazla kişiyi öldüren silahlı saldırganların “Ukrayna milliyetçileriyle” bağlantılı olduğuna dair kanıtlar bulduklarını duyurdu. Yapılan açıklamada kanıt olarak saldırganların Ukrayna’dan önemli miktarda nakit ve kripto para aldıkları öne sürüldü.



Son bir haftada Ukrayna'ya gerçekleştirilen saldırılarda çoğunlukla ülkenin enerji altyapısı hedef alındı. Dnipropetrovsk, Vinnitsya, Ivano-Frankivsk, Lviv, Çernivtsi ve Çerkassi bölgelerindeki enerji tesislerine düzenlenen saldırılar ağır hasarlara neden olurken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ABD medyasına Ukrayna'nın geri çekilmek zorunda kalabileceğini açıkladı.

Haberin Devamı

ZELENSKİ: GERİ ÇEKİLMEK ZORUNDA KALACAĞIZ

Sıkı korunan bir başkanlık yerleşkesinde kameralar karşısına geçen ve ABD'li Washington Post gazetesine konuşan Ukraynalı lider, ABD'nin 60 milyar dolarlık askeri yardım paketini onaylamadaki gecikmesinin Ukrayna'ya pahalıya mal olduğunu belirterek "ABD desteği yoksa, bu hava savunmamızın, Patriot füzelerimizin, elektronik harp sinyal bozucularımızın olmadığı anlamına gelir. Bu, küçük adımlarla geri çekileceğimiz anlamına gelir. Geri çekilmemek için bir yol arıyoruz" dedi.



RUSLAR BÜYÜK ŞEHİRLERE GİREBİLİR

"Cephe hattını kısaltınca Ruslar büyük şehirlere gidebilir” diyen Zelenski Ukrayna’nın yetersiz füze sorununu kendi ürettikleri silaj ve hava savunma sistemleri ile çözmeye çalıştıklarını ancak yeter olmadığını sözlerine ekledi.



Haberin Devamı

Ukrayna gözünü ABD'den gelecek yardıma çevirmişken, Rusya yeni bir terör saldırısından kılpayı kurtuldu. Rusya iç istihbarat örgütü FSB, Stavropol bölgesinde planlanan bir saldırının engellendiğini ve 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Rus medyası şüphelilerin hepsinin Asya kökenli olduğunu ve saldırganların kalabalık bir etkinliğe bombalı saldırı düzenlemeyi planladığını yazdı.

Rus televizyonu, FSB ajanları tarafından gözaltına alınan şüphelilerin görüntülerini yayınlarken Ria Novosti haber ajansı, şüphelilerden birinin evinde el yapımı patlayıcı malzemeleri ve kimyasal maddelerin bulunduğunu iddia etti.

