Öfkeli kalabalık polis arabasından çıkarıp öldürene kadar dövdü! Dünya gündemine oturan görüntüler...

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Kuzey Amerika ülkesi Meksika'nın turistik kenti Taxco, akılalmaz şiddet görüntüleri ile dünya gündemine oturdu.

Kentteki gerginlik 8 yaşındaki Camila Gomez Ortega'nın ortadan kaybolması ile başladı. Oyun oynamak için dışarı çıkan ve bir daha eve dönmeye kız çocuğu yerel sakinlerin başlattığı seferberliğe rağmen bulunamamıştı.

CİNSEL İSTİSMARA UĞRAMIŞ VE BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Camila'yı arama çalışmaları devam ederken aynı mahallede yaşayan bir kadının küçük çocuğun cansız bedenini taşıyan bir adama yardım ettiği güvenlik kameraları ortaya çıktı. Kız aynı gün şehir dışında ölü bulundu. Yapılan otopsi sonucunda kızın cinsel istismara uğradığı ve boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.



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Meksikalı yayın kuruluşu Excelsior'da yer alan bilgilere göre, kurbanın ailesi katil olduğu iddia edilen kişilerin evini tespit edip, polisten onu tutuklamasını istedi ancak polis hemen harekete geçmeyince işler kontrolden çıktı.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde, öfkeli kalabalığın şüphelilerin olduğu eve akın ettiği bazı adamların içeridekileri dışarı çıkarmak için evin çatısına tırmandığı görüldü.



Evdeki üç kişi zorla dışarı çıkarılırken devreye polis girdi. Şüpheli kadın gözaltına alınıp polis aracına bindirildi ama öfkeli kalabalık bununla ikna olmuş gibi görünmüyordu.

Şüpheliyi polis arabasından sürükleyerek çıkaran kent sakinleri kadını öldüresiye dövdüler. Uluslararası haber ajansı Associated Press'in (AP) servis ettiği görüntülerde kadının kıyafetlerinin yırtıldığı yerlerde sürüklendiği görülüyor.

Polis ilk başta kadını öfkeli kalabalığın elinden almaya çalışsa da daha sonra geri çekildi ve kalabalığın işi bitene kadar olayı sadece izlemekle yetindi.

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Hastaneye kaldırılan şüphelinin aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.



Şüphelinin linç edilerek öldürülmesi şehre birçok turistin akın ettiği Kutsal Hafta kutlamalarına denk geldi.

Associated Press'e konuşan ve kendisini Andrea olarak tanıtan bir kadın halkın cinayet ve kaçırma olayları nedeni ile sabrının tükendiğini belirterek 'Bıktık artık. Bu sefer 8 yaşında bir kız çocuğuydu. Bu tür şeyler ilk kez olmuyor ama halk ilk kez bir şeyler yaptı.' dedi.



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İngiliz Dailymail gazetesinde yer alan habere göre Tierra Caliente bölgesi kartel ve uyuşturucu çeteleri tarafından kontrol ediliyor. Meksika'nın bu bölgesinde suç örgütleri kendi kurallarına uymayan herkesi öldürüyor.