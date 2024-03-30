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Kırmızı bültenli profesöre Kıbrıs’tan sınırdışı kararı

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#KKTC#Yakın Doğu Üniversitesi#YDÜ
Kırmızı bültenli profesöre Kıbrıs’tan sınırdışı kararı
Ömer BİLGE
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2024 07:00

KKTC, bir üniversitede patlayan ‘sahte diploma ve yolsuzluk’ skandalının şokunu yaşarken, bir başka üniversitede de yapay zekâ, yazılım ve bilişim sistemleri olmak üzere mühendislik fakültesinde 3 bölüm başkanlığı yürüten bir profesörün, 13 yıldır Kanada tarafından kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı.

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KKTC Bakanlar Kurulu, cinsel saldırı ve cinayete teşebbüs iddialarıyla aranan Prof. Dr. Fadi Al Turjman’ı ‘yasaklı göçmen’ ilan etti. Bakanlar Kurulu’nun Lefkoşa’daki Yakın Doğu Üniversitesi’nde (YDÜ) görevli Prof. Dr. Al Turjman’ın sınırdışı edilmesi anlamına gelen yasaklı göçmen ilanı kararı, kamuoyunda şaşkınlığa yol açtı. Resmi gazetede yayımlanan karara göre, Al Turjman, Kanada’nın Interpol üzerinden kırmızı bültenle arananlar listesinde olması nedeniyle ‘yasaklı göçmen’ ilan edildi. KKTC’nin uluslararası alanda tanınmaması nedeniyle Interpol’le doğrudan ilişkisi bulunmuyor ve iade işlemleri Türkiye üzerinden gerçekleşiyor.

CİNSEL SALDIRI

2011 yılında Kanada’daki Queens Üniversitesi’nde doktora eğitimini tamamlayan Kuveyt asıllı Al Turjman, cinsel saldırı, cinayete teşebbüs, saldırı, zorla alıkoyma iddialarıyla suçlanıyor. 2019’da Antalya Bilim Üniversitesi’nde de çalışan Al Turjman’ın bilgisayar bilimleri üzerine 190’ın üzerinde bilimsel yayını bulunuyor. YDÜ resmi sitesinde yer alan 37 sayfalık özgeçmişinde Al Turjman’ın, danışmanlık ve bölüm başkanlığı gibi birçok idari görev aldığı görülüyor. Üniversite konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

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#KKTC#Yakın Doğu Üniversitesi#YDÜ

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