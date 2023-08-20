Zelenski 'misilleme' sözü vermişti... Ukrayna'dan intikam saldırısı!

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile geçtiğimiz yılın Şubat ayında başlayan savaş Ukrayna'nın doğu bölgelerinde son sürat devam ediyor.

Bir süredir Ukrayna ordusunun taarruzuna karşı savunma pozisyonuna geçen Rusya bir yandan savunmaya devam ederken bir yandan da füze saldırılarına devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'nın kuzeyindeki Çernihiv kentine düzenlediği füze saldırısında biri çocuk yedi kişi öldü, en az 117 kişi yaralandı.

Rusya’nın işgalinin ilk 18 ayında, Ukrayna ordusu çoğunlukla savunma pozisyonundaydı. Fakat bu yaz Ukrayna, Batı’nın verdiği milyarlarca dolarlık silahların da desteğiyle saldırıya geçti.

Saldırıda tiyatro da dahil, kent merkezindeki binaların hasar aldığı bildiriliyor.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı saldırıda hayatını kaybedenler arasında altı yaşında bir çocuğun da olduğunu, yaralılar arasında da 12 çocuk bulunduğunu açıkladı.

Saldırıda 10 polis de yaralandı. Yaralılardan 25'inin hastanede tedavileri sürüyor. 12 yaşında bir kızın durumunun ciddi olduğu, ambulansla Kiev'e sevk edildiği belirtildi.

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ZELENSKİ MİSİLLEME SÖZ VERDİ

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, saldırı ile ilgili konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise misilleme sözü verdi.

Kursk'taki saldırıya ait ilk görüntüler sosyal medya platformu Telegram'da yayınlandı...

Zelenski açıklamasında 'Askerlerimizin bu terör saldırısı için Rusya'ya gereken cevabı vereceğinden eminim . Dikkate değer bir yanıt olacak' ifadelerine yer verdi.

Bu açıklamadan saatler sonra Rusya'dan gelen haber ise söz konusu misilleme operasyonunun gerçekleştiği şeklinde yorumlandı.

Rusya, Ukrayna insansız hava araçlarının üç bölgeye saldırdığını açıkladı.

Her ikisi de Ukrayna sınırında olan Rusya'nın Kursk ve Rostov bölgeleri insansız hava aracı saldırıları bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı Moskova bölgesinde Ukraynalı bir insansız hava aracını sıkıştırdığını ve insansız bir bölgeye düşmeye zorladığını söyledi.

Kursk bölge valisi, beş kişinin yaralandığını ve bir insansız hava aracının bir tren istasyonuna çarpması sonucu yangın çıktığını söyledi.

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Rostov valisi, herhangi bir yaralanma veya hasarın meydana gelmediğini söyledi.