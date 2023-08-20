Yunan basÄ±nÄ± haddini aÅŸtÄ±... Skandal manÅŸet: SaldÄ±rmaya davet ediyor

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KKTC yÃ¶netiminin BirleÅŸmiÅŸ Milletler kontrolÃ¼nde bulunan YeÅŸil Hat Ã¼zerindeki Pile kÃ¶yÃ¼ne kolay ulaÅŸÄ±m saÄŸlamak Ã¼zere baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Pile-YiÄŸitler Yolu Projesi nedeniyle bÃ¶lgede tansiyon yÃ¼kseldi.

KÄ±brÄ±s'taki BirleÅŸmiÅŸ Milletler BarÄ±ÅŸ GÃ¼cÃ¼ (UNFICYP) askerleri, bÃ¶lgede emniyeti saÄŸlamak amacÄ±yla bulunan KKTC polisine ve yol inÅŸaat ekibine fiziksel mÃ¼dahalede bulundu.

BÃ¶lgede gerilim artarken, BM ve KKTC yÃ¶netimi birbirini suÃ§ladÄ±.

TÃ¼rkiye'nin bu geliÅŸmeye tepkisi gecikmedi. AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ã–mer Ã‡elik BarÄ±ÅŸ GÃ¼cÃ¼â€™nÃ¼n Ã§ifte standart uyguladÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekti.

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BM'ye tepki gÃ¶sterdi. Ã‡elik, "BarÄ±ÅŸ GÃ¼cÃ¼â€™nÃ¼n Rum Kesimiâ€™ni memnun etmeye dÃ¶nÃ¼k sÃ¶z konusu tavrÄ±, bizatihi KÄ±brÄ±sâ€™taki varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve itibarÄ±nÄ± zedelemiÅŸtir." dedi.

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'Bu sÃ¼reÃ§te Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyetiâ€™ne desteÄŸimiz tamdÄ±r. Son geliÅŸmeleri yakÄ±ndan takip ediyoruz' diyerek TÃ¼rkiye'nin KKTC'ye desteÄŸini bir kez daha vurgulayan Ã‡elik'in aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± Yunanistan basÄ±nÄ± skandal bir manÅŸet ile okurlarÄ±na duyurdu.

Provokatif bir habere imza atan CNN Yunanistan 'Ã‡elik, KÄ±brÄ±slÄ± TÃ¼rkleri saldÄ±rmaya davet ediyor: BM barÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼ kabul edilemez' baÅŸlÄ±ÄŸÄ± ile okurlarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.

Haberde 'Ã‡elik, KÄ±brÄ±s TÃ¼rklerinin saldÄ±rÄ±sÄ±ndan sonra kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ± bir ÅŸekilde, KÄ±brÄ±s'taki BM barÄ±ÅŸÄ± koruma misyonunu kabul edilemez olarak nitelendirdi' denildi.

Skandal ifadelerin yer aldÄ±ÄŸÄ± haberin devamÄ±nda ise 'Ã‡elik, Ankara'nÄ±n iÅŸgal altÄ±ndaki Arsos kÃ¶yÃ¼nden KÄ±brÄ±s'Ä±n Ã¶lÃ¼ bÃ¶lgesindeki iki toplumlu Pile kÃ¶yÃ¼ne giden yolun inÅŸasÄ±nÄ±n insani nitelik taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki resmi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ yineledi. Bu kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ± aÃ§Ä±klamayÄ± kiÅŸisel Twitter hesabÄ±ndan yayÄ±nladÄ±' ifadelerine yer verildi.

Protothema ise Ã‡elik'i kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ±lÄ±k yapmak ile suÃ§ladÄ±. Yunan gazetenin imza attÄ±ÄŸÄ± skandal bununla da sÄ±nÄ±rlÄ± kalmadÄ±.

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Yunan gazete 'CumhurbaÅŸkanÄ± BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§ YeÅŸil Hat'ta yaÅŸananlarla ilgili CNN TÃ¼rk'e provokatif aÃ§Ä±klamalarda bulundu'

'TÃ¼rkiye tepki vermeye ve doÄŸal olarak KÄ±brÄ±slÄ± TÃ¼rklerin yanÄ±nda yer almaya baÅŸladÄ±' diyen Ethnos KÄ±lÄ±Ã§'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±na dikkat Ã§ekti. Ethnos 'ErdoÄŸan'Ä±n danÄ±ÅŸmanÄ±na gÃ¶re hava olumlu' dedi.