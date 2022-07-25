Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Zelenski: İşgalciler bile kazanacağımızı kabul ediyor

#Ukrayna#Volodimir Zelenski#Ukrayna Devlet Günü
Zelenski: İşgalciler bile kazanacağımızı kabul ediyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik devam eden saldırılarına değinerek, "İşgalciler bile kazanacağımızı kabul ediyor" dedi.

Haberin Devamı

Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 28 Temmuz’u "Ukrayna Devlet Günü" olarak kutlayacaklarını açıkladı. Zelenski, "Sembolik ve önemli hafta yarın başlıyor. 28 Temmuz, Ukrayna Devlet Günü'nü ilk kez kutlayacağımız hafta. Böyle acımasız bir savaşın 6’ncı ayında, Donbas’taki 8 yıllık savaşın ardından her şeye rağmen kutlayacağız. Çünkü Ukraynalılar kırılamaz. Halkımızın yaşadığı onca şeyden sonra, öğrendiğimiz onca şeyden sonra Ukraynalılar bağımsızlıklarından asla vazgeçmeyecekler. Bu nedenle yavaşlamıyoruz ve 5 ay boyunca her gün olduğu gibi, düşmana mümkün olan en büyük kayıpları vermek ve Ukrayna'ya mümkün olduğunca fazla destek toplamak için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gözden Kaçmasın

Zelenskiden flaş sözler... Ukraynayı kurtaracak silahı açıkladıZelenski'den flaş sözler... Ukrayna'yı kurtaracak silahı açıkladı!Haberi görüntüle

"İŞGALCİLER BİLE KAZANACAĞIMIZI KABUL EDİYOR"

Ukrayna’nın savaşı kazanacağına Rusların bile inandığını savunan Zelenski, "Şimdi birliği korumak ve zafer için birlikte çalışmak hepimizin yerine getirmesi gereken en önemli ulusal görevdir. Bu nedenle, önceki nesillerin yapamadıklarını yapacağız. Bu, bağımsızlık savaşındaki savunmamız ve Avrupa'ya, AB'ye tam üyelik hareketimiz ve dünyanın en modern devletlerinden biri olma amacımız için geçerlidir. İşgalciler bile kazanacağımızı kabul ediyor. Bunu konuşmalarında, sevdikleriyle iletişime geçerken söylediklerinde duyuyoruz. Bu nedenle gevşemiyoruz. 5 ay boyunca her gün olduğu gibi, düşmana mümkün olan en büyük kayıpları vermek ve Ukrayna'ya mümkün olduğunca fazla destek toplamak için her şeyi yapıyoruz" dedi.

Gözden Kaçmasın

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik istikrar mücadelemizi zaferle neticelendireceğizSon dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik istikrar mücadelemizi zaferle neticelendireceğizHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ukrayna#Volodimir Zelenski#Ukrayna Devlet Günü

BAKMADAN GEÇME!

Yüzlerce hastalığı taklit ediyor, dünyanın yaklaşık yüzde 15ini etkiledi Lyme hakkında her şey...

Yüzlerce hastalığı taklit ediyor, dünyanın yaklaşık yüzde 15'ini etkiledi! Lyme hakkında her şey...

#Sağlık
45 yıl önceki tecavüz yeniden gündemde Roman Polanski davası hakkında 9 SORU 9 CEVAP

45 yıl önceki tecavüz yeniden gündemde! Roman Polanski davası hakkında 9 SORU 9 CEVAP

#Roman Polanski
25 yaşındaki anneyi bebeğinin gözlerinin önünde hunharca öldürmüştü Katil 42 yıl sonra bulundu ama...

25 yaşındaki anneyi bebeğinin gözlerinin önünde hunharca öldürmüştü! Katil 42 yıl sonra bulundu ama...

#Nadine Madger

BAKMADAN GEÇME!

Yüzlerce hastalığı taklit ediyor, dünyanın yaklaşık yüzde 15ini etkiledi Lyme hakkında her şey...

Yüzlerce hastalığı taklit ediyor, dünyanın yaklaşık yüzde 15'ini etkiledi! Lyme hakkında her şey...

#Sağlık
45 yıl önceki tecavüz yeniden gündemde Roman Polanski davası hakkında 9 SORU 9 CEVAP

45 yıl önceki tecavüz yeniden gündemde! Roman Polanski davası hakkında 9 SORU 9 CEVAP

#Roman Polanski
25 yaşındaki anneyi bebeğinin gözlerinin önünde hunharca öldürmüştü Katil 42 yıl sonra bulundu ama...

25 yaşındaki anneyi bebeğinin gözlerinin önünde hunharca öldürmüştü! Katil 42 yıl sonra bulundu ama...

#Nadine Madger