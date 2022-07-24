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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İbn Haldun Üniversitesi#Mezuniyet
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da İbn Haldun Üniversitesi Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sözlerimin hemen başında dün vefat eden fikir ve edebiyat dünyamızın abidevi isimlerinden, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Rasim Özdenören'i rahmetle yad ediyorum. Rasim Ağabey ömrünü düşüncesini sözü, sözünü eyleme dönüştürmek için bu uğurda emek vermiş, eser vermiş gerçek bir mücadele adamıdır.

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Kuruluşunun üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen üniversitemiz bünyesindeki 6 fakülte, 12 bölüm, 2 enstitüsüyle iftihar verici bir seviyeye ulaşmıştır. Dünyada tüm büyük kalkınma devrimlerinin, tüm büyük değişimlerin gerisinde güçlü bir fikri temel vardır. Maddi imkanlar bakımından belki de tarihin en müreffeh döneminde olmasına rağmen, insanlığın yaşadığı derin sancıların temelinde bu hakikat vardır. Sözünü ettiğimiz tüm bu tehditlerin ve fırsatların merkezinde gençlerimizin, onların eğitim ve öğretimlerinin yer aldığına inanıyorum. Biz dünyanın en eski eğitim kurumlarına ev sahipliği yapan bir coğrafyada yaşıyoruz. Eskilerin münevver dediği, bugün aydın diye isimlendirilen iletişim, sosyal, dil ve mesleki becerilere yüksek insanlara ihtiyaç var.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İbn Haldun Üniversitesi#Mezuniyet

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