Zelenski'den flaş sözler... Ukrayna'yı kurtaracak silahı açıkladı!

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan savaş hız kesmeden devam ediyor.

Ukrayna'nın doğusunda kritik pek çok bölgeyi ele geçiren Rus ordusuna karşı Ukrayna direnişi sürerken Ukrayna'ya yapılan silah yardımlarına da her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

LAVROV'DAN GÖZDAĞI

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı silahlarının tedariğinin Kremlin'in hesabını değiştirdiğini belirterek 'Coğrafi hedefler artık farklı. Hedefler artık sadece DNR ve LNR ile değil, aynı zamanda Herson bölgesi, Zaporizhzhia bölgesi ve bir dizi başka bölge ile ilgili' demişti.

Lavrov ayrıca NATO ülkelerinin Ukrayna’ya silah göndererek 'ateşle oynadığını' söylemişti.

Bu açıklamalara rağmen Batı'dan Ukrayna'ya silah yardımı devam ediyor.

ZELENSKİ'DEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

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ABD'nin yeni silah yardımı sonrası açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski dikkat çeken ifadeler kullandı.

Beyaz Saray Cuma günü yaptığı açıklamada, dört HIMARS da dahil olmak üzere Ukrayna'ya 270 milyon dolarlık ek yardım gönderileceğini duyurmuştu.

ABD, Rusya’nın saldırılarının başlamasından bu yana Ukrayna’ya 2.2 milyar doları geçtiğimiz ay olmak üzere toplam 8 milyar dolarlık güvenlik yardımı sağladı. ABD, Rusya’nın saldırılarının başlamasından bu yana Ukrayna’ya 2.2 milyar doları geçtiğimiz ay olmak üzere toplam 8 milyar dolarlık güvenlik yardımı sağladı.

ABD'den yeni HIMARS seykiyatı Zelenski'yi bir hayli memnun etti. Ukrayna lideri yayınladığı mesajda Başkan Biden'a teşekkür etti.

Zelenski resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'ABD Başkanına teşekkür ederiz. Kritik derecede önemli, silahlar askerlerimizin hayatını kurtaracak, topraklarımızın Rus saldırganından kurtuluşunu hızlandıracak. Uluslarımız arasındaki stratejik dostluğu takdir ediyorum. Birlikte zafere!'

NEWSWEEK'E MANŞET OLDU

Newsweek bu gelişmeyi 'Zekenski yeni HIMARS'ların Ukrayna'nın özgürlüğünü hızlandıracağını duyurdu' başlığı ile dünya kamuoyuna servis etti.

ABD'nin açıkladığı yeni yardım paketi sonrası Ukrayna'ya sağlanan HIMARS sisteminin sayısı 16'ya yükseldi.

Zelenski Rusya ile imzalanan Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nın ardından Rus ordusu tarafından Ukrayna’nın Odessa Limanı'na düzenlenen saldırı hakkında da açıklamada bulundu.

Ukrayna lideri 'Bu sadece bir şeyi kanıtlıyor; Rusya ne söylerse söylesin, ne vaat ederse etsin, bunu uygulamamanın yollarını bulacaktır' dedi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ise yaptığı açıklamada, “Ruslar sistematik olarak gıda krizi oluşturuyor ve insanları mağdur etmek için her şeyi yapıyor. Kıtlık terörü devam ediyor. Dünya harekete geçmeli" dedi. Yermak ayrıca açıklamasında, “Gıda güvenliğini garantiye almanın iki yolu var, bunlar Rusya'ya karşı etkili yaptırımlar ve Ukrayna için daha fazla silah gönderilmesi” sözlerini kullandı.

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Ukrayna Güney Harekat Komutanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, "Düşman Kalibr seyir füzeleri ile Odessa deniz ticaret limanına saldırdı. Füzelerde 2'si hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü, 2'si limanın altyapısına isabet etti" ifadeleri kullanılmıştı.