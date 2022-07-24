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ABD Karadeniz’deki tatbikata ‘uzak’ durdu

#Rusya#Ukrayna#ABD
ABD Karadeniz’deki tatbikata ‘uzak’ durdu

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden bu yana Karadeniz’de gerçekleştirilen en kapsamlı tatbikat olan Meltem (Breeze) 2022’ye, NATO üyesi10 ülkeden 24 savaş gemisi, 5 uçak, 4 helikopter ve bin 390 personel katıldı. ABD tatbikata gemi yollamadı.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden bu yana Karadeniz’de gerçekleştirilen en kapsamlı tatbikat olan Meltem (Breeze) 2022’ye, NATO üyesi 10 ülkeden 24 savaş gemisi, 5 uçak, 4 helikopter ve bin 390 personel katıldı. Tatbikatın daha önceki versiyonlarına savaş gemileri gönderen ABD ise bu kez hem bölgedeki gerginliği artırmamak hem de Türkiye’nin Montrö Sözleşmesi’ne ilişkin uygulaması çerçevesinde deniz unsurlarıyla katılmadı.

ABD Karadeniz’deki tatbikata ‘uzak’ durdu

MONTRÖ HASSASİYETİ

Türkiye, Ukrayna’daki savaşı dikkate alarak Montrö Sözleşmesi’nin aşındırılmamasına büyük önem veriyor. Ankara, bölgesel sahiplik ilkesi ve kıyısı olan ülkelerin duruma hâkim olması kapsamında Karadeniz’deki dengenin bozulmamasını istiyor ve dengenin bozulması halinde olayların kontrolden çıkma olasılığının çok yüksek olduğu uyarısını sık sık tekrarlıyor.

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ABD UÇAK YOLLADI

Tatbikata katılan deniz unsurları Karadeniz’e kıyısı olan NATO üyelerinden sağlanırken ABD, Sicilya’daki Sigonella Üssü’nde konuşlu 67’nci Görev Gücü’ne bağlı P-8A Poseidon devriye ve keşif uçağı ile İspanya’daki Rota Üssü’nden konuşlandırılmış olan 68’inci Görev Gücü’nden keşif birimleriyle katılım sağladı. ABD’nin yanı sıra bölge dışında olan NATO ülkelerinden de tatbikata katılmak için Karadeniz’e gemi girişi olmadı.

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TÜRKİYE DE KATILIYOR

Bulgaristan’ın ev sahipliği yaptığı tatbikata ABD’nin yanı sıra Arnavutluk, Belçika, Yunanistan, İtalya, Letonya, Romanya, İngiltere ve Türkiye katıldı. Bulgaristan karasularında, Burgaz ve Varna açıklarında düzenlenen tatbikat 1996’dan bu yana yapılıyor. Tatbikatın bu yılki senaryosunda “Menak” adlı bir kuzey ülkesi, “Devon” adlı güney ülkesinin Avrupa entegrasyonunu engelliyor ve Karadeniz’in batı kesimindeki gemilerin serbest hareketini ve güvenliği tehdit ediyor. Her yıl temmuzda düzenlenen tatbikat, müttefik ve ortakların Karadeniz bölgesindeki birleşik kabiliyet ve kapasitelerini geliştirme konusundaki kararlılığını yansıtma amacı taşıyor.

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