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Zelenski duyurdu: Ukrayna hazır, Türkiye ve BM'den işaret bekliyoruz

#Zelenski#UKRAYNA#Tahıl İhracatı
Zelenski duyurdu: Ukrayna hazır, Türkiye ve BMden işaret bekliyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski tahıl ihracatına ilişkin yaptığı açıklamada, "Ukrayna tahıl sevkiyatına hazır. Sevkiyata başlamak için Türkiye ve Birleşmiş Milletler'den işaret bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, tahıl sevkiyatının yapılacağı Çornomorsk limanını ziyaret ederek, “Ukrayna tarafı tamamen hazır. BM ve Türkiye’ye işaret gönderdik. Ordumuz güvenlik durumunu garanti ediyor. Altyapı Bakanımız, Türk tarafı ve BM ile doğrudan temas halinde, onlardan sevkiyata başlayabileceğimize dair işaret bekliyoruz” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, tahıl sevkiyatının yapılacağı 3 limandan biri olan ve ilk geminin ayrılması beklenen Çornomorsk limanını ziyaret etti.

Sevkiyatın yapılacağı limanda hazırlıkları inceleyen Zelenskiy, “İlk gemi yüklendi. Bu bir Türk gemisi. Bu, limanın çalışmaya başladığını gösteriyor. Ukrayna tarafı tamamen hazır. Birlemiş Milletler ve Türkiye’ye işaret gönderdik. Ordumuz güvenlik durumunu garanti ediyor. Altyapı Bakanımız, Türk tarafı ve BM ile doğrudan temas halinde, onlardan sevkiyata başlayabileceğimize dair işaret bekliyoruz” dedi. Zelenskiy, Ukrayna tahılının ihracı önündeki engelin kaldırılmasının, gıda ürünlerine ihtiyaç duyan ülkelerdeki gıda kıtlığının yanı sıra açlığı ve bu konuyla ilgili siyasi anlaşmazlığı önleyeceğini belirterek, “Ukrayna’nın dünya gıda güvenliğinin garantörü olmaya devam etmesi bizim için önemli” diye konuştu.

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Zelenski duyurdu: Ukrayna hazır, Türkiye ve BMden işaret bekliyoruz
Zelenski ve beraberindeki diplomatlar limanda incelemeler yaptı

DİPLOMATLAR DA LİMANDA İNCELEME YAPTI

İlk tahıl yüklü geminin ayrılacağı Çornomorsk limanına Zelenskiy ile birlikte ABD’nin Kiev Büyükelçisi Bridget Brink, İngiltere’nin Kiev Büyükelçisi Melinda Simmons, İtalya’nın Kiev Büyükelçisi Pier Francesco Zazo, Kanada’nın Kiev Büyükelçisi Larisa Galadza, Almanya’nın Kiev Büyükelçisi Anka Feldhusen, AB Ukrayna Delegasyonu Başkan Yardımcısı Remi Duflot, BM Ukrayna İnsani Yardım Koordinatörü Osnat Lubrani ve Ukrayna’da akredite diplomatik misyonların temsilcileri de geldi ve tahıl yükleme süreci hakkında bilgi aldı.

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TAHIL SEVKİYATI ANLAŞMASI İMZALANMIŞTI

Öte yandan 22 Temmuz’da İstanbul’da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında Ukrayna tahılının dünya pazarına sevkiyatı için tahıl koridoru kurulmasını içeren "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalanmıştı.

Zelenski duyurdu: Ukrayna hazır, Türkiye ve BMden işaret bekliyoruz

Dönüm noktası niteliğindeki anlaşma, küresel gıda fiyatlarındaki artışın önüne geçilmesi ve küresel gıda krizinin çözümü için önemli olarak görülürken, Ukrayna tahılının Odessa, Çernomorsk ve Yuzni limanlarından yeniden dünya pazarına sunulmasının önünü açıyor. Anlaşma çerçevesinde Rusya, sevkiyat sırasında limanları hedef almayacak.

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#Zelenski#UKRAYNA #Tahıl İhracatı

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