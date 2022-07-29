Daha seçilmeden başladı! Kremlin İngiliz Başbakan adayı Truss’la adeta dalga geçti

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Kremlin, Liz Truss'la ilgili birden fazla Rus devlet televizyon kanalındaki yayınlarında İngiltere’nin başbakan adayı için oldukça sert ve şaşırtıcı açıklamalar yaptı.

Liz Truss, daha seçilmeden Rusya’yı oldukça kızdırmış gibi görünüyor…

Yorumcular onu eski İngiliz Başbakan Margaret Thatcher'ı taklit etmekle ve Rishi Sunak ile arasında çıkan bir tartışma sırasında bir TV sunucusu bayıldığında aşırı tepki göstermekle suçladılar. Liz Truss, başbakanlık yarışını önde götürüyor

KARARSIZ VE GÜVENİLMEZ!

Ruslar, Liz Truss’ın kararsız bir siyasetçi olduğunu ve gerekli bir durumda nükleer düğmelere basmayı gerektirecek donanıma ve dirayete sahip olmadığını söylediler.

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İngiliz basınına göre yapılan bu koordineli saldırılar, Truss'un Eylül ayında Downing Caddesi, 10 Numaraya girmesi muhtemel göründüğü için geldi.

İngiliz basını “Liz Truss seçim vaatlerini açıklarken Rusya'ya karşı sert duruşunu sürdürme sözü verdi. Bu da Kremlin'in kendisini baltalamak için gösterdiği ortak çabayı açıklıyor.” yorumunu yaptı. Truss, dünyanın en soğukkanlı siyasetçilerinden biri olarak tanınan Lavrov'a küçük çaplı bir şok yaşatmıştı

LAVROV’UN ŞOK GEÇİRMESİNE NEDEN OLMUŞTU

Liz Truss, şubat ayında, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden birkaç gün önce, buz gibi bir iklimde geçen basın toplantısında Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u tepeden tırnağa süzmesiyle akıllara kazınmıştı.

Kremlin ziyaretindeki metaneti, on yıllardır soğuk diplomatik karşılaşmaların emektarı olan Sergey Lavrov'u şoke etmiş gibi görünüyordu.

Moskova propaganda kanalları dün gece Liz Truss'un 'nükleer düğmeyi kontrol etmeye uygun olmadığını' öne sürdü.

Rusya'nın Channel One programında bir sunucu, “Rus sınırına yakın bir tankta Demir Leydi'yi taklit etmeye çalışıyor. Sonra, o konuşurken bir sunucu bayıldı ve duygularına hâkim olamadı. Diğer kritik durumlarda nasıl davranırdı kim bilir?” yorumunu yaptı. “RUHU ONU TERK ETMİŞTİ”

Sunucu şöyle devam etti:

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“Bu, ruhunun onu terk ettiği ve izleyicilerin sıradan, korkmuş bir kadın gördüğü andı. Korku, dehşet ve panik: İşte tam olarak böyle tepki verdi.”

Rus medyası Liz Truss’tan söz ederken “Bayan Thatcher'a olan benzerliği, yüz benzerliğiyle sona eriyor. Onu cesaretine sahip değil” yorumlarını yapıyor.

Bu arada Gazprom'un sahibi olduğu NTV kanalı onu seçim kampanyasını 'Rus karşıtı söylem' üzerine kurmakla suçladı. Truss'ın başbakanlık yarışındaki rakibi Rishi Sunak

TRUSS: UKRAYNA’NIN EN İYİ DOSTU OLACAĞIM

Liz Truss, Başbakan olursa Ukrayna'nın en iyi arkadaşı olacağına söz verdi.

Başbakan olmak için seçim yarışına katılan Dışişleri Bakanı Ukrayna'ya desteği ikiye katlama sözü de verdi.

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Truss ayrıca, ‘Entegre Savunma ve Güvenlik İncelemesi’ni güncelleyeceğini söyledi.

Geçen mart ayında yayınlanan inceleme, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden ve NATO'nun Afganistan'dan çekilmesinden önce tamamlanmıştı.

BORIS JOHNSON’IN İZİNDEN GİDECEK

Liz Truss, Ukrayna’ya verilen destek konusunda Boris Johnson'ın ayak izlerini takip etmeye kararlı görünüyor.



Truss, Ukrayna açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

”Ukrayna'da ne olduğu hepimiz için önemli. Bu sadece bir toprak savaşı veya iki ulus arasındaki bir çatışma değil, egemenlik ve kendi kaderini tayin hakkına inananlar ile özgürlüğü ve gerçek demokrasiyi ezmek isteyen otoriterler arasındaki büyük bir mücadeledir.”

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'Başbakan olarak, Boris Johnson'ın ayak izlerini takip ederek Ukrayna'nın en büyük dostu olacağım ve Putin'in Ukrayna'da başarısız olmasını, stratejik bir yenilgiye uğramasını ve Rusya'nın gelecekte kısıtlanmasını sağlamayı tamamen taahhüt edeceğim. Bu çatışma dengede ve şimdi korkunç bir diktatöre tavizler ve tavizler hakkında konuşmanın zamanı değil.

İngiltere'nin, 2023’te ‘Ukrayna Kurtarma Konferansı’na ev sahipliği yapması bekleniyor...