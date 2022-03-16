Zelenski ABD Kongresi'nde konuştu: Şu an ülkemizin kaderi belirlenecek

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ABD Kongresi'ne seslenen Zelenski'nin ülkesindeki son durum hakkında bilgi verdi.

Zelenski, 'Amerikalılar, dostlarım. Hepinize gururla başkentimiz Kiev'den merhaba diyorum. Bu şehir Rus askerlerinin taarruzu altında. Pes etmiyoruz. Pet etmek aklımızın ucundan geçmedi' dedi.

'Sizi cesur Ukrayna halkı adına karşılıyorum. Rus saldırılarına karşı duruyoruz. Bu ülkenin en iyi evlatları hayatlarını feda etti' diyen Zelenski sözlerine şöyle devam etti;

'Şu anda ülkemizin en iyi insanları ve halkımızın kaderi belirleniyor. Ukrayna özgür olacak mı? Bunlar belirleniyor. Rusya sadece bizim şehirlerimize değil değerlerimize karşı savaş ilan etti. Tanklarla, uçaklarla özgürlüğümüze saldırdı. mutluluk isteğimize, ulusal hayallerimize savaş ilan etti.'

Ukrayna lideri 'Tıpkı ABD'deki herkesin hayal ettiği gibi. Ben sizin ulusal anıtınızı biliyorum. Demokrasi, bağımsızlık, özgürlük, herkes için eşitlik.' dedi.

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Ukrayna'nın ABD ile aynı değerlere sahip olduğunun altını çizen Zelenski şu ifadeleri kullandı;

'Biz de Ukrayna'da aynı değerlere sahibiz. Bunların hepsi sizin hayatının gündelik bir parçası. Şanlı tarihinizde bazı sayfalar var ki Ukraynalıların şu an ne yaşadığını anlayabilirsiniz. Pearl Harbor'u hatırlayın. 11 Eylül'ü hatırlayın. Korkunç bir saldırıydı. Bizim ülkemiz aynı şeyi her gün yaşıyor şu anda. Ukrayna şehirleri, tüm şehirler vuruluyor. Rusya, Ukrayna semalarını ölüm yuvasına çevirdi.'

Ukrayna'ya sayısız saldırı düzenlendiğini belirten Zelenski,'Sayısız bomba atılar. İHA'ları SİHA'ları kullanıp bizi öldürüyorlar. Biz de bu teröre karşılık istiyoruz. Tüm dünya cevap vermeli. Ukrayna hava sahasını kapatın, insanları kurtarın. Bu çok mu şey?' dedi.

Hava savunma sistemi ihtiyacını bir kez daha dile getiren Zelenski sözlerine şöyle devam etti;

'Nasıl savunma sistemlerine ihtiyacımız olduğu ortada. Bu uçaklar var mevcut, elinizde. Ama Ukrayna semalarında uçmuyorlar, halkımızı korumuyorlar. Benim hayalim, ihtiyacım var. Gökyüzünü korumak zorundayım. Ukrayna size minnettar. ABD'nin verdiği muazzam desteğe minnettar. Silah, mühimmat verdiniz, finansal destek verdiniz, eğittiniz. Biden'a da minnettarım, şahsen müdahil oldu olaya.'

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Yeni yaptırım paketlerinin gelmesi gerektiğini vurgulayan Zelenski, 'Ukrayna'ya yönelik suç işleyen herkese savaş suçlusu dediniz. Ülkemizin bu en karanlık saatinde daha fazlasını yapmanız için çağrı yapıyorum. Yeni yaptırım paketleri gelmeli sürekli. Kısıtlamalar getirilmeli' dedi.

'Ruslar tek bir kuruş bile bulmamalı' diyen Zelenski sözlerine şöyle devam etti;

'Lütfen liderlik yapın. Bölgenizde şirketler varsa, Rus ordusuna finansman sağlıyorlarsa onlara baskı kurun. Ruslar tek bir kuruş bile bulamamalı. Bizim ülkemiz yok ediliyor. Barış, gelirden daha önemlidir.'

Zelenski, 'Zaten savaş karşıtı koalisyonun üyesiyiz. İlkesel olarak karşı çıktılar. Daha fazlasını yapmalıyız. yeni araçlara ihtiyacımız var. 24 saat içinde bitmeli, kötülük cezalandırılmalı bir an önce' ifadelerini kullandı.

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Yeni ittifaklara ihtiyaç duyduklarının altını çizen Zelenski şu ifadeleri kullandı;

'Yeni ittifaklara ihtiyacımız var. Yeni bir örgüt. U24 sorumlu üyelerden oluşan bir örgüt önerdik. Silah olur, yaptırım, insani yardım, finansman yardımı olur. Eğer böyle bir ittifak olsaydı bugün o zaman binlerce hayat yitmezdi. Birçok ülkede barışa ihtiyacı olan herkes, acı çeken herkes bundan faydalanırdı. Bir video izlemenizi isteyeceğim. Rus askerlerinin ne yaptığını gösteriyor bizim toprağımızda. Tüm saldırganları yok etmeliyiz başka ülkeyi boyunduruk altına almaya çalışan.'