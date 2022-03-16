Son dakika: Moskova'da tarihi görüşme! Çavuşoğlu-Lavrov buluşmasından ilk açıklamalar...

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında yapılması planlanan görüşme az önce başladı. İkili görüşmeden önce bir arada basın mensuplarına açıklama yaptı. Türkiye saati ile 14:00'da başlayacak görüşmede Ukrayna'daki gelişmeler masaya yatırılıyor.



LAVROV: TÜRKİYE'NİN DENGELİ TUTUMU ÇOK ÖNEMLİ

Bakanlar ikili görüşme öncesi yaptıkları kısa açıklamada dikkat çeken açıklamalarda bulundular. İlk sözü alan

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'nin krizdeki pozisyonuna dikkat çekerek, "Ukrayna ile görüş ayrılıklarımız olduğu bir gerçek. Türkiye başından beri dengeli ve objektif bir tutum sergiledi. Bu dengeli tutum bizim açımızdan çok önemli. Ankara'nın Montrö sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini önemsiyoruz. Bugün Ukrayna dışında diğer konular hakkında da görüş alışverişimiz olacak. İkili gündemimiz çok yoğun. Türkiye'deki 9. İşbirliği Konseyi'nin gündemini ve tarihlerini görüşeceğiz." dedi.





Mevlüt Çavuşoğlu Sergey Lavrov buluşmasından ilk kareler ajanslara geldi...

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise "Davetiniz için sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Birçok sınamalarla karşı karşıya kaldığımız bir dönemde bu ziyareti gerçekleştiriyorum. Sınama ve zorlukların olduğu bir dönemde diplomasi daya büyük bir önem arz ediyor. Antalya'daki zirveye katıldığınız için bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi ve sözlerine şöyle devam etti;

Bugün görüşmelerde öncelikle Ukrayna krizi konusundaki düşüncelerimizi dile getireceğiz. Türkiye başından beri net bir tutum sergiledi. Net, dengeli hak ve hukuktan yana tavrını değiştirmedi. Her iki tarafla da ilişkileri iyi olan bir ülke olarak arabulucu ve kolaylaştırıcı rolümüzü sürdürüyoruz. Bu doğrultuda Montrö sözleşmesini tam olarak uygulayacağımızı açıkladık. 4 tane Rus gemisinin geçişi ile ilgili aldığınız kararı memnuniyetle karşıladık.



Bugüne kadar ikili ilişkilerin yanı sıra birçok zor dosyada Rusya ile beraber çalıştık. Bu çalışmalarımız çerçevesinde oluşan güven sayesinde bugün bir masanın çevresindeyiz. Bu güvenden dolayı tekrar teşekkür ediyorum. İkili ilişkilerimizin kapsamı çok geniş."





Bakanlar yaptıkları açıklamalar sonrası ikili görüşmeye geçtiler. Görüşme sonrası Çavuşoğlu ve Lavrov'un kameralar karşısına geçmesi ve basın mensuplarının sorularını cevaplandırması bekleniyor.