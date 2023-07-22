Yüzüncü yıla 2 gün kala İsviçre'de skandal görüntüler

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Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun önünü açan Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasının 100. yıldönümü olan 24 Temmuz Pazartesi'ye sadece 2 gün kala 1923'de imzaların atıldığı İsviçre'nin Lozan kenti büyük bir skandala ev sahipliği yaptı.

PKK PAÇAVRALARI İLE GÖSTERİ

Lozan Barış anlaşmasının 100. yılını protesto etmek için Lozan'da toplanan terör örgütü PKK/YPG yandaşları terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterleri ile sokaklara döküldüler.



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Agence France-Presse (AFP) haber ajansının geçtiği görüntülerde terör örgütü yandaşlarının ellerinde terör örgütünü simgeleyen paçavralarla halay çektiği görüldü.PKK sempatizanları ellerindeki pankartlarla elebaşı Öcalan için 'özgürlük' istediler.

Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası hukuki temelini oluşturan Lozan Antlaşması'nın müzakerelerine 20 Kasım 1922'de İsviçre'nin Lozan şehrinde başlandı.



Anlaşma 24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre'nin Lozan şehrinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileriyle Britanya İmparatorluğu, Fransız Cumhuriyeti, İtalya Krallığı, Japon İmparatorluğu, Yunanistan Krallığı, Romanya Krallığı ve Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı (Yugoslavya) temsilcileri tarafından, Leman Gölü kıyısındaki Beau-Rivage Palace'ta imzalandı.

Lozan Barış Antlaşması ile Türkiye'nin bugünkü sınırları büyük oranda çizilmiş olurken Sevr Antlaşması da geçersiz hale geldi.