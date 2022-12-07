Yunanistan’da infial... Türk Kahvesi tatlarını kaçırdı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya hesabında 5 Aralık “Dünya Türk Kahvesi Günü” nedeniyle Yunanca da paylaşılan video, Atina’da büyük tepki yarattı.

Yunan televizyonları ve haber siteleri Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın videosuna, “Türkler, Yunan kahvesine de sahip çıkıyor”, “Türkler kahve için de tahrik ediyor”, “Türkler tahrik için şimdi de kahveyi bahane ediyor”, “Şimdi de kahve için Türk-Yunan savaşı”, “Türkler kahvemizin de kendilerine ait olduğunu iddia ediyorlar”, “Türk-Yunan anlaşmazlıklarına kahve de eklendi”, “Türkler kahve savaşını başlattı” ve “Türklerden kahve propagandası” şeklinde ifadelere yer verdiler. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın Yunanca yayınladığı Twitter paylaşımının Türkçesi şöyle: “Kadim medeniyetimizin tüm dünyaya sunduğu Türk Kahvesi’ni Anadolu’nun bilgeliğiyle harmanlayıp gönül tenceresinde kavurarak, ömür boyu hatırlayacağımızı bilerek keyifle içiyoruz. Bugün 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü’nü kutluyoruz.”

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İletişim Başkanlığı’nın videosunda kahvenin Osmanlı üzerinden Avrupa’ya gittiği anlatılıyor.

1974 YILI İLE DEĞİŞTİ

Aslında “Yunan kahvesi”nin gerçekte “Türk kahvesi” olduğu biliniyor. Yunanistan’da 1974 Kıbrıs Barış Harekâtına kadar “Yunan kahvesi” diye bir şey yoktu. Cezvede pişirilen kahveye “Türk kahvesi” deniyordu. Özellikle 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sonrası Yunanistan’da içinde “Türk” kelimesi bulunan pek çok şeyin adı değiştirildi. Söz gelimi Pire’de, Tarabya’ya benzeyen “Turkolimano”nun (Türk Limanı) adı “Mikrolimano” (Küçük Liman) oldu. Aynı kampanya çerçevesinde, “Türk kahvesi”nin ismi de “Yunan kahvesi” olarak değiştirildi. Ancak kahveye “Türk kahvesi” denmesine eski Yunan filmlerinde sıkça rastlanıyor. Yunan besteci-ses sanatçısı Orfeas Perridis’in söylediği “Kahve” şarkısının mısraları “Sen, Türk kahvesini kaç defa karıştırıyorsan, ben senin için o kadar uykusuz kaldım” diye başlıyor.

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BİLGİ NOTU: İletişim Başkanlığı’nın tanıtım videosunda Türk kahvesinin kökenine dair bilgiler de yer aldı. Buna göre kökeni Etiyopya’ya dayanan bu kahveyi, Yemen’in Osmanlı Valisi Özdemir Paşa beğenince İstanbul’a getirmiş.

HÜRRİYET LEZZETLİ HAYAT YAZARI EBRU ERKE: TÜRK KAHVESİNDE ASLA TAVİZ VERMEYİZ

“Birçok şeyi kabul edebiliriz, ortak noktada buluşabiliriz ama Türk kahvesinin bizim kültürümüze ait olduğu konusunda asla taviz vermeyiz. Biraz tarihe bakıldığında kahvenin Osmanlı vesilesiyle dünyaya yayıldığını görüyoruz. Yemen’den gelip, sarayda çok sevilip, kültür halini alıp halka yayılıyor. Türk kahvesinin pişirme ve hazırlanma teknikleri ilk olarak Osmanlı’dan çıkmış. Hatta sarayda yapılan kahve ritüelleri pek çok seyyahın kitaplarında var ve bundan büyük övgüyle bahsediyorlar. Başka hiçbir kültürde ve toplumda böyle kahve ritüelleri yok. Sarayda kahveyi 5 kişi hazırlar ve servis edermiş. Gülsuyu ikramından tutun da gül reçeli servis etmeye kadar pek çok ritüeli varmış. Türk kahvesi bir kahve isminden ziyade kahvenin pişiriliş, hazırlanış ve sunumuna verilen isimdir. Bu tamamen Osmanlı’dan çıkmıştır ve kültürümüze aittir. Bu bence tartışmaya açık bir konu değil.”