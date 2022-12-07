Başörtüsü teklifi bugün veriliyor

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AK Parti ve MHP’nin teklifi iki unsurdan oluşuyor.

1- Başörtüsüyle ilgili teklif.

2- Aileyle ilgili düzenleme.

Anayasa’nın 24. Maddesi’nde yapılacak değişiklikle başörtüsü serbestisinin anayasal güvenceye kavuşturulması amaçlanıyor.

Anayasa’nın 41. Maddesi’ndeki düzenlemeyle de ailenin kadın ve erkekten oluştuğu ifade ediliyor. Böylece LGBT sapkınlığına karşı aileye anayasal bir tanım getiriliyor.

ERDOĞAN ÇÖZDÜ

Başörtüsü sorunu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından çözüldü. Erdoğan bu konuda ağır bedel ödemiş bir lider. MHP ile birlikte yaptıkları anayasa değişikliği nedeniyle ‘411 el kaosa kalktı’ manşetleri atılmıştı. Başörtüsü değişikliği nedeniyle iktidarda olan AK Parti’ye kapatma davası açılmış, Başbakan Erdoğan’a siyasi yasak istenmişti.

KILIÇDAROĞLU BAŞLATTI

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Başörtüsü konusunun arkasında böyle bir mücadele yatıyor. O gün Anayasa Mahkemesi’ne başvurarak başörtüsüyle ilgili değişikliği iptal ettiren Kılıçdaroğlu, seçimlerde istismar etmek için başörtüsüyle ilgili bir çağrı yaptı. Ardından CHP, Meclis’e bir kanun teklifi sundu. Başörtüsü konusunda zaten Özal’dan beri kaç kanun değişikliği yapıldı? Hepsi de CHP’nin başvurusu üzerine iptal edildi. Her iptal kararından sonra başörtüsü mücadelesi daha geriye gitti. Ayrıca CHP’nin kanun teklifi yeni tuzaklarla dolu. Kılıçdaroğlu hem cumhurbaşkanı seçilmek için başörtüsüyle ilgili çağrı yapıyor hem de Meclis’e sundukları kanun teklifi yeni tuzaklar içeriyor.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan da başörtüsü konusunun anayasal güvenceye kavuşturulması için harekete geçti.

BAŞÖRTÜLÜ VE BAŞI AÇIKLARA GÜVENCE

Kendisi de başörtüsü mücadelesinin içinden gelen Özlem Zengin, “Başörtüsü konusu bizim yıllarca hukukla, demokrasi ile, siyaset ile çözmek için mü cadele verdiğimiz bir konu. Şimdi de başörtüsünün ana yasal güvenceye kavuşturulması için önemli bir adım atıyoruz. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli’nin liderliği çok önemli. Ayrıca başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliğini hazırlarken aslında bu meselenin insani boyutunu, kadınların hikâyesini daha çok konuşmamız gerektiğini hissettim. Çünkü dünyada yasaklar yeniden canlandırılmak isteniyor. Tam da bu nedenle başörtüsünün anayasa değişikliği ile en üst güvenceye kavuşturulması gerekiyor. Ama biz sadece başörtülü kadınların değil başı açık kadınların da yaşam tarzlarını anayasal güvence altına alacağız” dedi.

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Şimdi zaman, başörtüsü konusunda samimiyet zamanı. Göreceğiz kim gerçekten başörtüsüne serbestiyet istiyor, kim siyasi istismar peşinde koşuyor. Hepsi ortayla çıkacak.

EMİNE ERDOĞAN NEDEN ‘GENÇLİĞİME DÖNDÜM’ DEDİ

Yazımın başlığındaki sorunun yanıtını hemen vereyim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Hanım’a, “Gençliğime döndüm” dedirten olay, Afrika müziğiydi.

Afrika esintilerinin hâkim olduğu program Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşti. Emine Erdoğan, Dünya Gönüllüler Günü nedeniyle Afrika ülkelerinden bir grubu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde misafir etti.

Afrikalıların ve onlara gönül vermiş insanların bulunduğu masada kendimi çok mutlu hissettim. Çünkü Afrika çok az şeyle mutlu olanların kıtası. Onların pozitif enerjisi kısa sürede size de yansıyor. Zaten Emine Hanım da, “Burada resmi bir toplantıdan ziyade samimi bir dostluk ve kardeşlik olduğunu hissediyorum” diye başladı konuşmasına.

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Afrika ziyaretlerinin kendi dünyasında ayrı bir yeri olduğunu anlattı. “Afrika’da güler yüzlü insanları gördüm. Azimli kadınları tanıdım” dedi.

Gerçekten de yokluk içinde gülmeyi başaran insanların yaşadığı yerin adı, Afrika.

2015 yılındaki Etiyopya gezisi onun için bir dönüm noktası olmuş. Afrikalıların ürünlerinin bir dolara alınıp Batı ülkelerinde binlerce dolara satıldığını görünce harekete geçmiş. Ankara’da kurulan Afrika Kültür Evi’nde 24 ülkeden ürünler satılıp parası ülkelerine gönderiliyormuş. Bir de müjde verdi Emine Hanım, “Afrika evimiz bir derneğe dönüştü” dedi.

HIGHLIFE GRUBU

Tekrar başa dönecek olursak, Emine Erdoğan’a, “Gençliğime döndüm” dedirten Afrika müziğiydi. Size biraz onu anlatmak istiyorum. Müthiş bir gırtlak yapıları var. Müzikle dansın büyülü uyumu ise karşınıza Afrika müziği diye çıkıyor.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin resmi havasından uzak, sıcak bir ortamda Highlife grubunu dinledik. Highlife grubunun oluşması da çok ilginç. Grubun üyelerinin tamamı Ankara’da bizim üniversitelerimizde okuyan Afrikalı gençler. İçlerinden sadece biri müzik eğitimi alıyormuş. Diğerleri farklı dallarda eğitim görüyorlar. Afrika Evi’nin de katkılarıyla bir araya gelip Highlife grubunu kurmuşlar. Enstrümanlarını Afrika’dan temin etmişler. Her yönüyle orijinaller. Tam anlamıyla Made-in Afrika durumu.

Profesyonel sanatçılara taş çıkartacak bir performans sergilediler. Şarkı söylediler, dans ettiler. Afrika esintilerini Ankara’ya taşıdılar.

MÜZİKLE İLGİLİ

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Müzik bitti, Emine Hanım onları tebrik etmek için sahneye çıktı. Çok ilgiliydi. “Sondan ikinci söylediğiniz parçayı tekrar mırıldanır mısınız?” dedi. Onlar küçük bir kuple söylerken Emine Hanım, “Gençliğime gittim. Bu benim gençliğimin parçasıydı” dedi. Tabii hemen, Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi tür müzikleri dinler, siz hangi türü seversiniz sorusu geldi. “O Türk sanat müziğinin hayranı, ben dünya müziğini severim” dedi. Böylece Erdoğan Ailesi’nin müzik zevkini öğrenmiş olduk.