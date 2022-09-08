Yunanistan’da gündem Erdoğan’ın sözleri

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Eski Yunanistan Savunma Bakanı ve eski Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis, Yunan Skai televizyonuna verdiği demeçte, “Erdoğan, ‘Oyun oynamıyoruz, ciddi konuşuyoruz’ mesajı veriyor. Bu söylenenleri ciddiye almamız gerek. Erdoğan ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ derken, Türkiye’nin istediği şekilde Ege’nin paylaşılmasına iyilikle razı olmamamız halinde, bunu muhtemelen zorla yaptıracağı tehdidinde bulunuyor” dedi. “Erdoğan’ın, Türkiye’deki iç siyasi durum nedeniyle böyle konuştuğunu savunmak son derece riskli bir düşüncedir. Türkiye, metotlu ve strateji ile hareket eder” ifadesini kullanan Apostolakis, “Türkiye bu aşamada gerginliği Yunanistan’ın tırmandırmasını istiyor olabilir. Dikkatli olmalıyız. Türklerin oyununa gelmemeliyiz. Abartıya, aslan kesilmelere gerek yok” diye konuştu.

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ABD’DEN EGE AÇIKLAMASI: GERİLİMİN FAYDASI YOK





Atina Haber Ajansı (ANA), ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price’ın ANA, Yunan devlet televizyonu ERT ve Hellas Journal medya organlarının Ege’deki gerilime ilişkin ortak sorusuna, “Gerginliğin faydası yok” yanıtını verdiğini belirtti. “Rusya’nın bağımsız bir Avrupa ülkesine saldırdığı bir sırada, NATO müttefikleri arasında gerginlikleri arttırabilecek açıklamalar özellikle faydalı değildir” ifadelerini kullandığı aktarılan Price’ın, ABD’nin tüm NATO üyelerini bölgede barış ve güvenliği korumanın yanı sıra farklılıkları diplomatik yolla çözmek için birlikte çalışmaya teşvik ettiği belirtildi. Price, “Yunanistan’ın bu adalardaki egemenliği sorgulanamaz. Tarafları, gerginliği daha da arttırabilecek retorik ve eylemlerden kaçınmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

FRANSIZ BAKANDAN ATİNA’YA DESTEK





Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile görüşmesinden sonra ülkesinin Türkiye ile Yunanistan arasında gerginliğin tırmanmasından duyduğu endişeyi dile getirirken, Fransa’nın Atina’yı desteklediğini söyledi. Colonna, ülkesinin egemenliklerine karşı ihlal olması halinde Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimini desteklemeye devam edeceğini söyledi. Colonna, Fransa’nın 2021 Eylül’de imzalanan savunma işbirliği anlaşması çerçevesinde Yunanistan safında yer alıp almayacağı sorusuna ise, “Hepimiz bu duruma gelinmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Eğer böyle bir şey olursa, anlaşmanın 21’inci maddesinde, tarafların (Yunanistan ve Fransa) biri veya diğerinin topraklarına silahlı saldırı olması durumunda karşılıklı katkıda bulunmaları öngörülüyor” yanıtını verdi.