Yunanistan silahlanmaya devam ediyor! 90 ABD zırhlı aracı Meriç sınırında

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Yunanistan silahlanmaya devam ediyor. Özellikle ABD'nin yaptığı hibelerle silahlanma yarışına giren ve Ege'de gerginliği artıran Yunanistan geçen hafta F-35'lerin önünde yaptığı sunumla adeta Türkiye'ye gözdağı vermeye çalışmıştı.

Dışişleri Bakanı Nikos Dendias geçen salı günü Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin Hanya, Girit'teki 115. Muharebe Kanadı'na ziyaret gerçekleştirerek konuşm yapmış ve adada konuşlanmış olan Amerikan F-35 uçaklarının sunumunu da izlemişti.

Dendias'a bu ziyaret ve konuşmada Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Yunan Hava Kuvvetleri komutanı Themistoκlis Bourolias ve ABD Büyükelçisi George Tsunis de eşlik etti.

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Yunan pilotların F-35 jetlerini kullandığı fotoğraflar Amerikan ordusunun NATO hesabı tarafından da paylaşılmıştı.

Son birkaç yıldır açık şekilde Atina yönetiminin yanında olduğunu açıkça ortaya koyan ABD, Selanik'i bir gemi daha silah sevkiyatı yaptı.

ABD'nin Atina Büyükelçiliği, Twitter hesabından gönderilen zırhlı araçların fotoğrafını yayınlayıp "90 adet daha M1117'nin Selanik'te olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Yıl sonuna kadar Washington 1200 zırhlı araç sevk etmeyi planlıyor, hepsi ücretsiz. ABD ve Yunanistan arasındaki savunma işbirliği her zamankinden daha güçlü" mesajını paylaştı.

CNN Türk yayınına bağlanan ve Meltem Bozbeyoğlu'nun sorularını cevaplayan CNN Türk Atina Temsilcisi Yorgo Kırbaki'ye göre bu son sevkiyat ABD'nin Yunanistan'a hibe edeceği 1200 askeri araçlardan 90 adedi.

Kırbaki, ABD'nin bugüne kadar 1100 askeri aracın teslimatını gerçekleştirdiğini ve son 90 adetten sonra geriye kalan araçların tesliminin de kademeli olarak önümüzdeki yılın ilk aylarında tamamlanacağını söyledi.

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Yunanistan'ın ABD'den teslim aldığı araçların 50 tanesi Meriç sınırına sevk edilirken Yorgo Kırbaki silahları alınmış bu araçların sınır gözetleme ve alan keşfi görevlerini yapacağını belirtti.

Son aylarda yapılan teslimatlarla birlikte Yunanistan 354 adet zırhlı aracı ABD'den teslim almış durumda. Yorgo Kırbaki bu araçların 300'ünün yedek parça olarak değerlendirileceğini açıkladı.

ABD'nin Yunanistan'a hibe ettiği bu araçlar Avrupa'daki birliklerinde kullanılan ve artık görev dışı kalan araçlardan seçiliyor ve 'İhtiyaç Fazlası Savunma Programı' çerçevesinde Yunanistan'a bedelsiz olarak veriliyor.

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Yorgo Kırbaki, bu araçların sadece nakil ve bakım masraflarının Yunanistan tarafından karşılandığını, bunun da Yunan medyasındaki haberlere göre 100 milyon euro civarında bir bedelle gerçekleştirildiğini söyledi.