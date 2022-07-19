Komşu basınında dikkat çeken iddia... Yunanistan’dan Türkiye’ye karşı füze savunma sistemi

Haberin Devamı

Yunanistan'da gündem bir kez daha Türkiye...

Yunan Başbakanı Miçotakis'in sözleri ile gerilen ilişkiler sonrası Atina yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.

Ülke basınında yer alan habere göre, Atina, Yunanistan'dan Spike NLOS füze sistemleri satın almak için harekete geçti.

'TÜRKİYE SINIRINA YAKIN BÖLGELERDE KONUŞLANDIRILACAK'

Yunan haber kuruluşu Newsport.gr'de yer alan habere göre, İsrailli şirket Rafael Advanced Defence Systems Ltd. tarafından üretilen Spike görüş hattı olmayan (NLOS) füzeler için anlaşmanın yakında imzalanması bekleniyor.

Türkiye, adaların silahsızlandırılması gerektiğini belirtiyor. Yunanistan ise adaların silahsızlandırılmasının Yunan toprak bütünlüğünü ilgilendirdiği iddiası ile müzakere edilemeyeceğini belirtiyor...

Haberin Devamı

Aynı haberde söz konusu füze sistemlerinin Yunanistan'ın Türkiye sınırındaki kuzeydoğu Evros bölgesinde ve Ege Adaları'nda konuşlu kara birimlerine konuşlandırılacağı bilgisine yer verildi.

Haberde söz konusu füzelerin 32 kilometre menzile sahip olduğu ve tank savunma sistemi olarak tasarlandığı belirtildi.

ABD, İSRAİL VE FRANSA İLE ANLAŞMA

Atina son dönemde İsrail ile drone, Fransa'yla Rafael savaş uçağı, ABD ile de F-16 savaş uçağı modernizasyonu anlaşmalarına imza attı.

ABD'ye giden Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos da ABD'li mevkidaşı Llyold Austin ile görüşmesinde F-35 savaş uçaklarının Yunanistan'a satılmasını için talepte bulundu.

Türkiye, Yunanistan'ı bir silahlanma yarışına girmemesi ve sorunları diyolog yolu ile çözülmesine katkı sağlaması konusunda sık sık uyarıyor.

MİÇOTAKİS NE DEMİŞTİ?

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler Yunan Başbakanı Miçotakis'in ABD'deki açıklaması sonrası gerilmişti.

Miçotakis, adını vermeden Türkiye’yi kastederek 'Yunanistan komşularına dostluk elini uzatıyor. Ancak egemenliğimize, egemenlik haklarımıza yönelik ihlallere ve derhal son bulmaları gereken Yunan adaları üzerindeki üst uçuşlara müsamaha göstermeyeceğiz. Siz Kongre üyelerinden, bölgede silah satışları ile ilgili kararları verirken, NATO’nun güneydoğu kanadında yeni bir istikrarsızlık tehlikesini göz önünde bulundurmanızı istiyorum' demişti.

Haberin Devamı

Miçotakis, bu sözleriyle dolaylı olarak Türkiye’ye F-16 uçağı satışına onay verilmemesini talep etmiş oldu.

Yunan Başbakanın 'Siz Kongre üyelerinden, Helenizmin 48 yıldır büyük acı çektiği ve hâlâ kapanmayan bir yarasını unutmamanızı istiyorum. Kıbrıs’taki saldırı ve adanın şiddetle ikiye bölünmesini kastediyorum. Kıbrıs’ta iki ayrı devleti, kimse hiçbir zaman kabul etmeyecektir' sözleri ise ayakta alkışlandı.