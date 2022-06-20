Yunan basını manşetten verdi! İşte Miçotakis'in Türkiye planı

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Ankara-Atina hattında tansiyon Yunanistan cephesinden gelen açıklama ile artarken Yunan basınından yeni iddialar geldi.

Dün ülke basınına konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, gerilimin nedeni olarak Türkiye'yi göstermiş ve açıklamasında skandal ifadelere yer vermişti.

'Türk provokasyonlarında eşi görülmemiş bir tırmanış var' diyen Yunan bakan sözlerine şöyle devam etmişti;

'Aynı zamanda neo-Osmanlı revizyonizminin yansıtıldığı alanda zaman zaman bir tırmanışla karşı karşıyayız.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan 28-30 Haziran tarihlerinde İspanya'nın başkenti Madrid’de düzenlenecek NATO Zirvesi’ne katılacak.

Dendias'ın 'bir dizi argümanla Türk tarafının asılsız ve mesnetsiz iddialarını tek tek yıkıyoruz' sözlerinin ardından CNN Yunanistan 'Başbakan Miçotakis'in Türkiye planı'nı açıkladı.

CNN Yunanistan haberi birinci manşetinden okurlarına duyurdu. George Papaconstantinou imzalı haberde şu ifadeler yer aldı;

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'Miçotakis, Brüksel ve Madrid'de Türkiye'nin saldırganlığını, Yunanistan'ın güvenliği ile Avrupa ve Avrupa-Atlantik düzeyinde istikrar için pusuda bekleyen tehlikeleri inançla teşhir edecek.'

Bir başka Yunan gazetesi Kathimerini, krizin çözümü için ABD ve Almanya’nın da devreye girdiğini yazdı.

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NATO'YA TEPKİ SÜRÜYOR

Yunan basının NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e tepkisi ise sürüyor.

Stoltenberg'in geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamayı manşetine taşıyan CNN Yunanistan haberinde 'Stoltenberg , Türk provokasyonu için bir kez daha eşit mesafe politikası benimsedi' ifadesine yer vermişti.

Kathimerini bugün NATO Genel Sekreteri'ne açık mektup yayınladı.

Emekli bir diplomat olan Petros G. Molyviatis tarafından kaleme alınan mektupta 'Son zamanlarda Yunanistan-Türkiye ilişkilerindeki krizle ilgili açıklamalar yapıyorsunuz. Bu açıklamaların iki ülke arasında eşit bir mesafeyi koruduğu görülüyor. Bu eşit mesafe değil. Bu, saldırganı kurbana karşı cesaretlendirir' denildi.

Molyviatis Stoltenberg'in diyalog çağrısının 'Yunanistan'dan toprak bütünlüğünü Türkiye ile müzakerelerin konusu haline getirmesini istiyorsunuz' anlamına geldiğini öne sürdü.

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ABD ZIRHLILARI YUNANİSTAN YOLUNDA

Bulgaristan'da bir TIR şoförü ABD zırhlılarını Yunanistan'a taşıdığını gösteren görüntüleri çektiğini iddia etti.

TIR şoförü o anları sosyal medyada paylaştı. Şoförün iddiasına göre, kilometrelerce uzanan konvoy Bulgaristan'dan Yunanistan'a doğru ilerliyor.

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Türkiye, adaların silahsızlandırılması gerektiğini belirtiyor. Yunanistan ise adaların silahsızlandırılmasının Yunan toprak bütünlüğünü ilgilendirdiği iddiası ile müzakere edilemeyeceğini belirtiyor.

MİÇOTAKİS NE DEMİŞTİ?

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler Yunan Başbakanı Miçotakis'in ABD'deki açıklaması sonrası gerilmişti.

Miçotakis, adını vermeden Türkiye’yi kastederek 'Yunanistan komşularına dostluk elini uzatıyor. Ancak egemenliğimize, egemenlik haklarımıza yönelik ihlallere ve derhal son bulmaları gereken Yunan adaları üzerindeki üst uçuşlara müsamaha göstermeyeceğiz. Siz Kongre üyelerinden, bölgede silah satışları ile ilgili kararları verirken, NATO’nun güneydoğu kanadında yeni bir istikrarsızlık tehlikesini göz önünde bulundurmanızı istiyorum' demişti.

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Miçotakis, bu sözleriyle dolaylı olarak Türkiye’ye F-16 uçağı satışına onay verilmemesini talep etmiş oldu.

Yunan Başbakanın 'Siz Kongre üyelerinden, Helenizmin 48 yıldır büyük acı çektiği ve hâlâ kapanmayan bir yarasını unutmamanızı istiyorum. Kıbrıs’taki saldırı ve adanın şiddetle ikiye bölünmesini kastediyorum. Kıbrıs’ta iki ayrı devleti, kimse hiçbir zaman kabul etmeyecektir' sözleri ise ayakta alkışlandı.

'GERGİNLİK DÖNEMİ YAŞIYORUZ'

Miçotakis, Avrupa Halk Partisi 27’nci Kongresi çerçevesinde Rotterdam’da düzenlenen bir panelde de Türkiye karşıtı açıklamalar yapmıştı.

Yunan medyasına göre, Miçotakis, Türkiye’ye değinirken 'Gerginlik dönemi yaşıyoruz, tarihteki revizyonizmin yeni bir versiyonuna, kaybedilmiş imparatorluklar ile ilgili fantezilere ve uluslararası hukuk ile uyumlu olmayan güç gösterilerine müsamaha gösteremeyiz. Egemenlik haklarımızın ihlal edilmelerine razı olmayacağız” dedi. Miçotakis ayrıca “Bu dönemde, NATO’nun güneydoğu kanadında en son ihtiyacımız olan şey gerginliktir. Rusya’da birileri, böyle bir şeye çok sevinecek' ifadesini kullanmıştı.