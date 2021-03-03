Yunanistan Dışişleri Bakanlığı: Çavuşoğlu, Larissa'daki depremden sonra yardıma hazır olduklarını ifade etti

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dendias'ı arayarak Larissa'da meydana gelen depremin ardından Yunanistan ile dayanışma içinde olduğunu ve ülkesinin, ihtiyaç halinde yardıma hazır olduğunu ifade etti. Görüşmede Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani de hazır bulundu, dayanışma ve desteğini iletti." ifadeleri kullanıldı.

Yunanistan'ın orta kesimindeki Larissa kentinde 6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Bölgedeki bazı eski evler ile kilise ve okullarda hasar oluşurken, sarsıntıda can kaybı yaşanmamıştı.

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU VE YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI DENDİAS GÖRÜŞMESİ

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu görüşmeyi Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani'yle birlikte yaptı.

Görüşmede, Yunanistan'da meydana gelen deprem için geçmiş olsun dilekleri iletilirken, ihtiyaç halinde yardıma hazır olunduğu belirtildi ve dayanışma mesajı verildi.