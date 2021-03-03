Son dakika: Yunanistan'da 6.2 büyüklüğünde deprem!

AFAD Deprem Dairesi'nin haberine göre Yunanistan'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Türkiye saatiyle 13.16'da meydana gelen depremin Atina yakınlarındaki Larissa kentinde meydana geldiği ve yerin 3.08 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.

Deprem ölü ve yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

AFAD, depremle ilgili açıklama yaparak Yunanistan'dan yardım çağrısı yapılmadığını ve ülkemizde olumsuz bir durum yaşanmadığını bildirdi.

#Deprem sonrası Dışişleri Bakanlığımız ile yapılan görüşmelerde Yunanistan tarafindan herhangi bir yardım çağrısında bulunulmadığı;



Çanakkale AFAD ve Gökçeada Kaymakamlığı ile yapılan görüşmelerde ise depremin hissedilmediği ve olumsuz bir ihbarın alınmadığı bilgisi alınmıştır. — A F A D (@AFADBaskanlik) March 3, 2021

CNN Türk Atina Temsilcisi Yorgo Kırbaki:

"Yunanistan’da, Atina’dan 400 kilometre uzaklıktaki Larissa kentine 25 kilometre mesafede bugün saat 12.16’da 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Atina’da bile hissedildi. Şu ana kadar can ya da mal kaybı konusunda herhangi bir bilgi verilmedi. Az önce bu bölgenin bulunduğu Teselya’da Vali yardımcısı itfaiye veya hastanelere herhangi bir çağrı yapılmadığı yardım istenilmediğini söyledi. Depremin çok şiddetli olmasının ötesinde uzun da sürdüğü ve halkta büyük panik yarattığı belirtiliyor.

Halkın evlerini terk ederek sokaklara fırladığı Atina’ya gelen ilk haberler arasında.

Çok şiddetli bir depremden söz ediyorlar. Bütün Teselya yani orta Yunanistan’da hissedildi. Depremi Atina’da bile az da olsa hissettik. Şu ana kadar yardım konusunda hastane ve itfaiyelere herhangi bir çağrı gelmediği belirtiliyor. Askeri helikopterin ilk tespiti yapmak için bölge üzerinde uçtuğu haberleri de geliyor.

Larissa karayolu üzerine bazı kaya parçalarının yol üzerine düştüğü bilgileri geliyor. Öğle saatleri olduğundan insanlar işlerindeydi. Halk normak olarak paniğe kapıldı ve sokaklara döküldü. Hala da evlerine dönmüş değil. Yunanistan’da artçı depremlerle başka büyük deprem beklenmediğinin ve tehlikenin geçtiği konuşuluyor. Şu ana kadar bildiğimiz herhangi bir olumsuz ihbar bulunmadığı biliniyor. Bölge askeri helikopterlerle taranarak herhangi bir yıkım var mı diye gerekli çalışmalar yapılıyor. Şu ana kadar resmi bir açıklama gelmedi. Artçı depremler halkta paniği arttırdı. Bir andan da karantinada bütün ülke koronavirüs tedbirlerini de unutmamak lazım.

Bu bilinen ve uzun zamandan beri takip edilen bir fay hattıymış. Köylere ve kasabalara ulaşılması için biraz daha beklemek gerek. Unutmayalım ki Sisam’daki depremde 2 gencin hayatını kaybetmesi 2-3 saat sonra öğrenilmişti."

CNN Türk canlı yayınına katılan uzmanlar depremi yorumladı:

Hasan Sözbilir:

"Bu bizden belli bir uzaklıkta olan bir deprem. Yunanistan’da da bu depremle ilgili can kayıpları yaşanmış olabilir. İstasyonlardan farklı değerler de geliyor. 6.9 verenler de var. 30 Ekim’de meydana gelen ve İzmir’i etkileyen depremin tetiklediği bir deprem gibi duruyor şu anda. Bizden belli bir uzaklıkta olduğu için Türkiye’de herhangi bir hasar yaratacağını zannetmiyorum.

Samos fayının aynı karakterliği ile örtüşen bir fay bu. Bundan sonra bu parça üzerinde belli bir gerilim söz konusu olabilir. O fay hattı Türkiye’ye daha yakın Çeşme açıklarına denk geliyor. Ancak bunu hemen bir deprem yaratacağı beklenmez. Ancak fayın kırılma mekanizması aynı. Bu büyüklükte Larissa bölgesinde can ve mal kaybı beklenir aslında. İlerleyen saatlerde belli olur.

Bizim bu bölgede kırılma derinliği 10-15 kilometre arasında gerçekleşir. Bilinen bir fay üzerinde gerçekleşen bir deprem bu. Artçılar da zaten bunlar daha epey sürer birkaç ayı bulabilir bu artçı depremler. Gelebilecek en büyük artçılar 5.2 büyüklüğündedir. Zaten o beklenen en büyük artçı da gerçekleşti.

Depremin olduğu yerdeki yerleşim önemli yerleşim yerleri buraya ne kadar yakın Yunanistan’daki zemin de önemli o konu pek bildiğimiz şeyler değil. Türkiye’de olsa beklenir. Yıkım bu şiddetteki depremde." Prof. Dr. Şükrü Ersoy:

"6.2 özellikle mühendislik görmemiş yapılar üzerinde önemli hasarlar yaratabileceğini düşünüyorum. İlk saatlerden sonra hasar durumları ortaya konacak. Bu biraz daha merkezi Yunanistan’da meydana gelmiş Güney’deki depremlere alışığız da merkezdeki depremlerin karakterliği daha farklı.

Kötü zeminlerin şöyle bir etkisi var. Mesela İstanbul’daki dere yataklarındaki yapılar İzmir’deki depremden etkilenebilir. Bunun böyle bir etkisi var. Ancak artçı depremler de yaşanabilir bu depremin ardından ancak 5.2 büyüklüğünü geçmez ancak bu artçılar bir ay boyunca sürecektir.

Deprem öldürmez yapı öldürür. Ben diyorum ki zemin de öldürür. İzmir’de zemin öldürdü zeminin jeolojik yapısı dikkate alınmadığı için depremin etkisinin artırdığı söylenmesine rağmen yıkım olmuştur. O yüzden zemin öldürür. Kötü zeminler sadece yakın depremlerden değil çok uzak depremlerden de etkilenebiliyor. İstanbul’daki dere yataklarındaki topraklar Bursa’daki depremden etkilenebilir."