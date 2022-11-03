Yunanistan bu sözlerle çalkalanıyor... Komşu basınından 2023 vurgusu!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Yunan basınında gündem oldu.

Erdoğan'ın 'Son uzun menzilli füze testimiz savunma sanayiimizin geldiği noktayı göstermede çok önemli. Son yaptığımız Tayfun testidir. Tayfun testi Yunanistan'ı çıldırttı' sözlerini manşetlerine taşıyan komşu basını Türkiye'nin 2023 hedefine vurgu yaptı.



Proto Thema, Erdoğan'ın 2023 için milli bir savaş uçağı ve Türk fırkateyni sözü verdiğini belirtti.

Aynı haberde Erdoğan'ın Doğu Trakya'nın Rusya ile işbirliği içinde bir enerji merkezine dönüştürülmesi planı da yer aldı.

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CNN Yunanistan ise 'Türkiye önümüzdeki 24 saat içinde yeni bir füze testi hazırlıyor' iddiasını ortaya attı.

Kathimerini gazetesi ise, 'Tayfun füzesinin menzili artacak' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

To Vima, 'Erdoğan yine meydan okuyor' başlıklı haberinde Türkiye'nin Tayfun füzesinden önce de uzun menzilli füze geliştirdiğine dair şüphelerin bulunduğu iddiasına yer verildi.

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Skaı ise, 'Erdoğan'dan yeni tehditler: Atina Tayfun menzilinde' başlığını attı.

KRİZ MİÇOTAKİS'İN AÇIKLAMALARI İLE BAŞLADI

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler Yunan Başbakanı Miçotakis'in ABD'deki açıklaması sonrası gerilmişti.

Miçotakis, adını vermeden Türkiye’yi kastederek 'Yunanistan komşularına dostluk elini uzatıyor. Ancak egemenliğimize, egemenlik haklarımıza yönelik ihlallere ve derhal son bulmaları gereken Yunan adaları üzerindeki üst uçuşlara müsamaha göstermeyeceğiz. Siz Kongre üyelerinden, bölgede silah satışları ile ilgili kararları verirken, NATO’nun güneydoğu kanadında yeni bir istikrarsızlık tehlikesini göz önünde bulundurmanızı istiyorum' demişti.

Miçotakis, bu sözleriyle dolaylı olarak Türkiye’ye F-16 uçağı satışına onay verilmemesini talep etmiş oldu.

Yunan Başbakanın 'Siz Kongre üyelerinden, Helenizmin 48 yıldır büyük acı çektiği ve hâlâ kapanmayan bir yarasını unutmamanızı istiyorum. Kıbrıs’taki saldırı ve adanın şiddetle ikiye bölünmesini kastediyorum. Kıbrıs’ta iki ayrı devleti, kimse hiçbir zaman kabul etmeyecektir' sözleri ise ayakta alkışlandı.

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'GERGİNLİK DÖNEMİ YAŞIYORUZ'

Miçotakis, Avrupa Halk Partisi 27’nci Kongresi çerçevesinde Rotterdam’da düzenlenen bir panelde de Türkiye karşıtı açıklamalar yapmıştı.

Yunan medyasına göre, Miçotakis, Türkiye’ye değinirken 'Gerginlik dönemi yaşıyoruz, tarihteki revizyonizmin yeni bir versiyonuna, kaybedilmiş imparatorluklar ile ilgili fantezilere ve uluslararası hukuk ile uyumlu olmayan güç gösterilerine müsamaha gösteremeyiz. Egemenlik haklarımızın ihlal edilmelerine razı olmayacağız” dedi.

Miçotakis ayrıca “Bu dönemde, NATO’nun güneydoğu kanadında en son ihtiyacımız olan şey gerginliktir. Rusya’da birileri, böyle bir şeye çok sevinecek' ifadesini kullanmıştı.