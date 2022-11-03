Tahıl krizini Türkiye çözdü... Dünya basınından Erdoğan vurgusu

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Rusya tarafından 29 Ekim'de güvenlik sorunu gerekçe gösterilerek askıya alındığı duyurulan tahıl anlaşması yeniden devrede.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesi ile çözülen kriz dünya basınında geniş yer buldu.

Uluslararası haber ajanslarının 'son dakika' kodu ile geçtiği bu gelişme pek çok gazetede birinci manşet oldu.

İngiliz BBC bu gelişmeyi 'Rus U dönüşü' başlığı ile duyurdu.

Gözden Kaçmasın Erdoğan-Putin görüşmesinden sonra tahıl sevkiyatına devam kararı Haberi görüntüle

Haberde 'Rusya, Karadeniz üzerinden tahıl ihracatına desteğini askıya almasından günler sonra, anlaşmaya katılımını yeniden başlatmak için Türkiye ile anlaştı' denildi.

Al Jazeera haberinde ilk anlaşmanın da Türkiye'nin çabaları ile yapıldığına vurgu yaptı.

ZELENSKİ'DEN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Ukrayna basını ise Devlet Başkanı Zelenski'nin tahıl anlaşmasının devam etmesi için oynadığı aktif rol için Erdoğan'a teşekkür ettiğini yazdı.

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Almanhaberi 'Rusya tahıl anlaşmasına geri döndü' başlığı ile okurlarına duyurdu.

Haberde bu gelişmenin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AK Parti'nin meclis grup toplantısında açıkladığı bilgisinin altı çizildi.

'TÜRKİYE'NİN ARTAN ETKİSİNİ GÖSTERİYOR'

İngiliz Guardian gazetesi Rusya'nın geri adım attığına vurgu yaptı ve şu yorumda bulundu;

'Rus lider geri adım attı ve bu hareket aynı zamanda Türkiye'nin artan etkisini de gösteriyor'

ALMAN DERGİDEN ERDOĞAN VURGUSU

Alman Focus dergisinin internet edisyonu ise ise haberinde 'Rusya yeniden tahıl anlaşmasına katılıyor. Görünen o ki, yine bir adamın arabuluculuk çabalarının rolü büyük: Recep Tayyip Erdoğan' ifadelerine yer verdi

France 24 bu gelişmeyi 'Rusya, Erdoğan'ın arabuluculuğunun ardından tahıl anlaşmasına yeniden katıldı' başlığı ile okurlarına duyurdu.

ANLAŞMA SONRASI FİYATLAR DÜŞTÜ

ABD merkezli Bloomberg anlaşmanın ardından tahıl fiyatlarında düşüş yaşandığını yazdı.

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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından geçtiğimiz pazartesi günü yapılan açıklamada, anlaşma doğrultusunda Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünyaya sevk edilmesi için Karadeniz'de oluşturulan güvenlik koridorunda gemi trafiğinin durdurulduğu bildirilmişti.

Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik saldırılar gerçekleştirdiğinin altı çizilen açıklamada şu ifadelere yer verilmişti;

'Ukrayna'nın 29 Ekim'de Sivastopol kentinde savaş gemilerine ve sivil gemilere yönelik gerçekleştirdiği terör eyleminin etrafındaki durum netleşene kadar Karadeniz Girişimi tarafından tanımlanan güvenlik koridoru boyunca Trafik askıya alındı. Karadeniz Girişimi kapsamındaki anlaşmanın ana katılımcısı olarak Rusya bu anlaşmadan çıkmıyor, uygulanmasını askıya alıyor.

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Açıklamada tahıl anlaşmasında Rusya'nın tavrıyla ilgili BM ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e de rapor sunulduğu ifade edilmiş, güvenlik koridoru ve insani yardım koridorlarından Rusya'ya saldırıların sürdürülmemesi için BM'den destek istendiği belirtilmişti.