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Bakan Çavuşoğlu: Verdiğimiz yanıtlar Yunanistan'ı çileden çıkardı

Güncelleme Tarihi:

#Mevlüt Çavuşoğlu#Yunanistan#Türkiye
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2022 10:05

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, SETA tarafından düzenlenen Ege ve Doğu Akdeniz'de Türk Dış Politikası panelinin açılış konuşmasında Atina'nın izlediği politikayı eleştirdi. Atina'nın Türkiye'yi sahte fotoğraf ve bilgiler ile hedef aldığını belirten Çavuşoğlu, 'Verdiğimiz yanıtlar Yunanistan'ı çileden çıkardı' dedi. Çavuşoğlu Yunanistan ile adalar gerilimi ile ilgili ise ''Türkiye'yi karşılarını almak ne demek biliyorlar' dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Ege ve Doğu Akdeniz'de Türk Dış Politikası panelinin açılış konuşmasında açıklamalarda bulundu.

Yunanistan'ın izlediği siyaseti eleştiren Çavuşoğlu, 'Başta Dandias olmak üzere aleyhimize konuşmayı sürdürdü' dedi.

'Verdiğimiz yanıtlar Yunanistan'ı çileden çıkardı' diyen Çavuşoğlu, bu yanıtlar ile Atina'nın propagandasının çöktüğünü görmeye başladığının altını çizdi.

Çavuşoğlu, 'Yunanistan sahte fotoğraf ve bilgiler ile bize çamur atmaya kalkıştı. Biz de belgeler ile bunlara yanıt verdik' ifadelerini kullandı.

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'AİHM KARARLARINI UYGULAMIYORLAR'

Yunanistan'ın azınlıkların hak ve özgürlüklerini ihlal ettiğini belirten Çavuşoğlu, 'AİHM kararlarını uygulamıyorlar' dedi.

Çavuşoğlu söz konusu hasım yaklaşımın Ege ve Akdeniz'de de yaşandığını belirtti.

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'OLDUBİTTİYİ KESİNLİKLE KABUL ETMİYORUZ'

Çavuşoğlu, 'Bizi kıyılarımıza hapseden oldubittiyi kesinlikle kabul etmiyoruz' ifadesini kullandı. ve Yunanistan'ın hava sahası iddiaları için 'ayrı bir garabet'dedi.

'Güney Kıbrıs Rum Yönetimi hariç herkes ile iş birliği yapmaya hazırız' diyen Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti;

'KKTC'nin haklarını yok sayacak şekilde hareket etmemiz ve başkalarının hareket etmesine izin vermemiz mümkün değildir.'

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YUNANİSTAN'A ADALAR MESAJI

Çavuşoğlu Yunanistan ile adalar gerilimi ile ilgili ise ''Türkiye'yi karşılarını almak ne demek biliyorlar' dedi.

'ABD'NİN TERAZİSİ BOZULDU'

Çavuşoğlu, ABD'nin Yunanistan'a gönderdiği silahlarla ilgili 'ABD'ye soruyoruz bunlar Rusya'ya karşı kurulan üsler diyor. Bunlar inandırıcı değil. ABD'nin terazisi bozuldu, kendilerine uyarılarda bulunduk' dedi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a net mesaj
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