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Yunanistan'da 'Türkiye' alarmı... O sözler komşu basınında manşet oldu!

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#Yunanistan#Türkiye#Dünya
Yunanistanda Türkiye alarmı... O sözler komşu basınında manşet oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2022 11:11

Komşu Yunanistan'da gündem bir kez daha Türkiye. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tarihi mekanlarda, 'Cumhuriyetle Büyüyoruz, Türkiye Yüzyılı'na Giriyoruz' temasıyla 3 boyutlu mapping gösterileri düzenlendi. Bu görüntüler Yunan basınında gündem oldu.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, ülkenin dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Günün erken saatlerinde başlayan kutlamalar akşam saatlerine kadar sürdü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel İstanbul’daki tarihi mekanlarda "Türkiye Yüzyılı" temasıyla ışıklandırma ve 3 boyutlu video mapping gösterileri gerçekleştirildi.

İzmir’de ve Ankara'da da coşkuyla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, renkli ve coşkulu görüntülere sahne oldu.

Yunan basını bu görüntüleri yeni bir meydan okuma olarak okurlarına sundu.

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Komşu basını 'Türkiye Yüzyılı' temalı video için skandal ifadeler kullandı. Kathinerini gazetesi, Cumhurbaşkanlığı'nın videosunu kışkırtıcı olarak nitelendirdi. Haberde 'Ege bizim, biz Akdeniz'de varız' sözlerine dikkat çekildi.

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SKAI'nin İstanbul muhabiri Manolis Kostidis, 'Ege bizim. Akdeniz'de varız' ve 'Mavi Vatanı denizlerimize oyduk' ifadelerini gündeme taşıdı.

SKAI'nin haberinde 'Türkiye'nin söylemleri bizi korkutmuyor' ifadesi yer aldı. CNN Yunanistan bu haberi 'Erdoğan'ın kışkırtıcı videosu' başlığı ile okurlarına sundu.

Bu haberde de 'Ege bizim' ifadesi öne çıkarıldı. capital.gr'de de Ege vurgusu yer aldı.

Ta Nea 'Erdoğan'dan yeni tehditler' başlığıyla okurlarının karşısına çıktı.

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Yunan politikacıdan skandal Türkiye açıklamasıYunan politikacıdan skandal Türkiye açıklamasıHaberi görüntüle

KRİZ MİÇOTAKİS'İN AÇIKLAMALARI İLE BAŞLADI

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler Yunan Başbakanı Miçotakis'in ABD'deki açıklaması sonrası gerilmişti.

Miçotakis, adını vermeden Türkiye’yi kastederek 'Yunanistan komşularına dostluk elini uzatıyor. Ancak egemenliğimize, egemenlik haklarımıza yönelik ihlallere ve derhal son bulmaları gereken Yunan adaları üzerindeki üst uçuşlara müsamaha göstermeyeceğiz. Siz Kongre üyelerinden, bölgede silah satışları ile ilgili kararları verirken, NATO’nun güneydoğu kanadında yeni bir istikrarsızlık tehlikesini göz önünde bulundurmanızı istiyorum' demişti.

Miçotakis, bu sözleriyle dolaylı olarak Türkiye’ye F-16 uçağı satışına onay verilmemesini talep etmiş oldu.

Yunan Başbakanın 'Siz Kongre üyelerinden, Helenizmin 48 yıldır büyük acı çektiği ve hâlâ kapanmayan bir yarasını unutmamanızı istiyorum. Kıbrıs’taki saldırı ve adanın şiddetle ikiye bölünmesini kastediyorum. Kıbrıs’ta iki ayrı devleti, kimse hiçbir zaman kabul etmeyecektir' sözleri ise ayakta alkışlandı.

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'GERGİNLİK DÖNEMİ YAŞIYORUZ'

Miçotakis, Avrupa Halk Partisi 27’nci Kongresi çerçevesinde Rotterdam’da düzenlenen bir panelde de Türkiye karşıtı açıklamalar yapmıştı.

Yunan medyasına göre, Miçotakis, Türkiye’ye değinirken 'Gerginlik dönemi yaşıyoruz, tarihteki revizyonizmin yeni bir versiyonuna, kaybedilmiş imparatorluklar ile ilgili fantezilere ve uluslararası hukuk ile uyumlu olmayan güç gösterilerine müsamaha gösteremeyiz. Egemenlik haklarımızın ihlal edilmelerine razı olmayacağız” dedi.

Miçotakis ayrıca “Bu dönemde, NATO’nun güneydoğu kanadında en son ihtiyacımız olan şey gerginliktir. Rusya’da birileri, böyle bir şeye çok sevinecek' ifadesini kullanmıştı.

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#Yunanistan#Türkiye#Dünya

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