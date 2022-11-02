Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Komşu 'Türkiye yalanını' sürdürüyor... Yunan bakandan skandal sözler!

Güncelleme Tarihi:

#Yunanistan#Türkiye#Dünya
Komşu Türkiye yalanını sürdürüyor... Yunan bakandan skandal sözler
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2022 07:50

Komşu Yunanistan'da gündem bir kez daha Türkiye. Türkiye'yi hedef alan siyasetçiler kervanına Yunanistan Deniz Ticaret Bakanı Yiannis Plakiotakis de katıldı. Yunan bakanın skandal Türkiye açıklamaları komşu basınında manşet oldu.

Haberin Devamı

Yunanistan'ın göçmen manipülasyonu hız kesmeden devam ediyor.

Türkiye'ye yönelik skandal açıklamalara imza atan Yunan politikacılar kervanına Yunanistan Deniz Ticaret Bakanı Yiannis Plakiotakis de katıldı.

Miçotakis'in dün imza attığı 'mülteci yalanını' sürdüren Yunan Bakan, 'Yunanistan, Türkiye'nin Ege'de sürdürdüğü oyunlara kapılmadan hayat kurtarmaya devam edecek' dedi.

Plakiotakis sözlerine şöyle devam etti;

'Bir Türk Sahil Güvenlik gemisi Yunan Karasularına giriyor, belki bir olaya neden olmak istiyor.'

Gözden Kaçmasın

Miçotakisten skandal açıklama... Türkiyeyi bu sözlerle suçladıMiçotakis'ten skandal açıklama... Türkiye'yi bu sözlerle suçladıHaberi görüntüle

Türkiye'ye yönelik provokatif haberleri ile bilinen Proto Theme gazetesi açıklamaları 'Bakan Samos'taki Türk provokasyonu ve Kafirea'daki gemi kazasıyla ilgili açıklama yaptı' şeklinde okurlarına duyurdu.

MİÇOTAKİS 'KANIT' SUNAMADI

Yunan Başbakan Litvanya devlet televizyonu LRT'ye verdiği röportajda Türkiye'nin kaçak göçe karşı yeterince mücadele etmediğini iddia etmişti.

Haberin Devamı

Miçotakis, 'Türkiye'nin Yunanistan'a göçmenleri ve mültecileri aktif olarak teşvik ettiğine dair bol miktarda kanıtımız var' sözleri ile Türkiye'yi suçlamış ancak ifadesinde yer verdiği kanıtı sunamamıştı.

Miçotakis'in açıklamalarının ardından Yunan bakanın da benzer şekilde Türkiye'yi itham etmesi Atina'nın yeni planı olarak yorumlandı.

Gözden Kaçmasın

Togg dünya basınında... Erdoğan vurgusuTogg dünya basınında... Erdoğan vurgusuHaberi görüntüle

 

KRİZ MİÇOTAKİS'İN AÇIKLAMALARI İLE BAŞLADI

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler Yunan Başbakanı Miçotakis'in ABD'deki açıklaması sonrası gerilmişti.

Miçotakis, adını vermeden Türkiye’yi kastederek 'Yunanistan komşularına dostluk elini uzatıyor. Ancak egemenliğimize, egemenlik haklarımıza yönelik ihlallere ve derhal son bulmaları gereken Yunan adaları üzerindeki üst uçuşlara müsamaha göstermeyeceğiz. Siz Kongre üyelerinden, bölgede silah satışları ile ilgili kararları verirken, NATO’nun güneydoğu kanadında yeni bir istikrarsızlık tehlikesini göz önünde bulundurmanızı istiyorum' demişti.

Miçotakis, bu sözleriyle dolaylı olarak Türkiye’ye F-16 uçağı satışına onay verilmemesini talep etmiş oldu.

Yunan Başbakanın 'Siz Kongre üyelerinden, Helenizmin 48 yıldır büyük acı çektiği ve hâlâ kapanmayan bir yarasını unutmamanızı istiyorum. Kıbrıs’taki saldırı ve adanın şiddetle ikiye bölünmesini kastediyorum. Kıbrıs’ta iki ayrı devleti, kimse hiçbir zaman kabul etmeyecektir' sözleri ise ayakta alkışlandı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Yunanistan Genelkurmay Başkanınından Sakız Adası provokasyonuYunanistan Genelkurmay Başkanı'nından 'Sakız Adası' provokasyonu!Haberi görüntüle

'GERGİNLİK DÖNEMİ YAŞIYORUZ'

Miçotakis, Avrupa Halk Partisi 27’nci Kongresi çerçevesinde Rotterdam’da düzenlenen bir panelde de Türkiye karşıtı açıklamalar yapmıştı.

Yunan medyasına göre, Miçotakis, Türkiye’ye değinirken 'Gerginlik dönemi yaşıyoruz, tarihteki revizyonizmin yeni bir versiyonuna, kaybedilmiş imparatorluklar ile ilgili fantezilere ve uluslararası hukuk ile uyumlu olmayan güç gösterilerine müsamaha gösteremeyiz. Egemenlik haklarımızın ihlal edilmelerine razı olmayacağız” dedi.

Miçotakis ayrıca “Bu dönemde, NATO’nun güneydoğu kanadında en son ihtiyacımız olan şey gerginliktir. Rusya’da birileri, böyle bir şeye çok sevinecek' ifadesini kullanmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yunanistan#Türkiye#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Seul’deki felaket nasıl oldu Bu izdihamlar neden oluyor

Seul’deki felaket nasıl oldu? Bu izdihamlar neden oluyor?

#Seul
Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin... Ev masraflarına dikkat Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli

'Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin...' Ev masraflarına dikkat! Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli?

#Emlak
İki satırı bir araya getiremez demişlerdi: Bütün aile korku içinde Harrynin yazdıklarını bekliyor

'İki satırı bir araya getiremez' demişlerdi: Bütün aile korku içinde Harry'nin yazdıklarını bekliyor

#Prens Harry

BAKMADAN GEÇME!

Seul’deki felaket nasıl oldu Bu izdihamlar neden oluyor

Seul’deki felaket nasıl oldu? Bu izdihamlar neden oluyor?

#Seul
Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin... Ev masraflarına dikkat Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli

'Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin...' Ev masraflarına dikkat! Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli?

#Emlak
İki satırı bir araya getiremez demişlerdi: Bütün aile korku içinde Harrynin yazdıklarını bekliyor

'İki satırı bir araya getiremez' demişlerdi: Bütün aile korku içinde Harry'nin yazdıklarını bekliyor

#Prens Harry