Komşu 'Türkiye yalanını' sürdürüyor... Yunan bakandan skandal sözler!

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Yunanistan'ın göçmen manipülasyonu hız kesmeden devam ediyor.

Türkiye'ye yönelik skandal açıklamalara imza atan Yunan politikacılar kervanına Yunanistan Deniz Ticaret Bakanı Yiannis Plakiotakis de katıldı.

Miçotakis'in dün imza attığı 'mülteci yalanını' sürdüren Yunan Bakan, 'Yunanistan, Türkiye'nin Ege'de sürdürdüğü oyunlara kapılmadan hayat kurtarmaya devam edecek' dedi.

Plakiotakis sözlerine şöyle devam etti;

'Bir Türk Sahil Güvenlik gemisi Yunan Karasularına giriyor, belki bir olaya neden olmak istiyor.'

Türkiye'ye yönelik provokatif haberleri ile bilinen Proto Theme gazetesi açıklamaları 'Bakan Samos'taki Türk provokasyonu ve Kafirea'daki gemi kazasıyla ilgili açıklama yaptı' şeklinde okurlarına duyurdu.

MİÇOTAKİS 'KANIT' SUNAMADI

Yunan Başbakan Litvanya devlet televizyonu LRT'ye verdiği röportajda Türkiye'nin kaçak göçe karşı yeterince mücadele etmediğini iddia etmişti.

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Miçotakis, 'Türkiye'nin Yunanistan'a göçmenleri ve mültecileri aktif olarak teşvik ettiğine dair bol miktarda kanıtımız var' sözleri ile Türkiye'yi suçlamış ancak ifadesinde yer verdiği kanıtı sunamamıştı.

Miçotakis'in açıklamalarının ardından Yunan bakanın da benzer şekilde Türkiye'yi itham etmesi Atina'nın yeni planı olarak yorumlandı.

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KRİZ MİÇOTAKİS'İN AÇIKLAMALARI İLE BAŞLADI

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler Yunan Başbakanı Miçotakis'in ABD'deki açıklaması sonrası gerilmişti.

Miçotakis, adını vermeden Türkiye’yi kastederek 'Yunanistan komşularına dostluk elini uzatıyor. Ancak egemenliğimize, egemenlik haklarımıza yönelik ihlallere ve derhal son bulmaları gereken Yunan adaları üzerindeki üst uçuşlara müsamaha göstermeyeceğiz. Siz Kongre üyelerinden, bölgede silah satışları ile ilgili kararları verirken, NATO’nun güneydoğu kanadında yeni bir istikrarsızlık tehlikesini göz önünde bulundurmanızı istiyorum' demişti.

Miçotakis, bu sözleriyle dolaylı olarak Türkiye’ye F-16 uçağı satışına onay verilmemesini talep etmiş oldu.

Yunan Başbakanın 'Siz Kongre üyelerinden, Helenizmin 48 yıldır büyük acı çektiği ve hâlâ kapanmayan bir yarasını unutmamanızı istiyorum. Kıbrıs’taki saldırı ve adanın şiddetle ikiye bölünmesini kastediyorum. Kıbrıs’ta iki ayrı devleti, kimse hiçbir zaman kabul etmeyecektir' sözleri ise ayakta alkışlandı.

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'GERGİNLİK DÖNEMİ YAŞIYORUZ'

Miçotakis, Avrupa Halk Partisi 27’nci Kongresi çerçevesinde Rotterdam’da düzenlenen bir panelde de Türkiye karşıtı açıklamalar yapmıştı.

Yunan medyasına göre, Miçotakis, Türkiye’ye değinirken 'Gerginlik dönemi yaşıyoruz, tarihteki revizyonizmin yeni bir versiyonuna, kaybedilmiş imparatorluklar ile ilgili fantezilere ve uluslararası hukuk ile uyumlu olmayan güç gösterilerine müsamaha gösteremeyiz. Egemenlik haklarımızın ihlal edilmelerine razı olmayacağız” dedi.

Miçotakis ayrıca “Bu dönemde, NATO’nun güneydoğu kanadında en son ihtiyacımız olan şey gerginliktir. Rusya’da birileri, böyle bir şeye çok sevinecek' ifadesini kullanmıştı.