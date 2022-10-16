Yunanistan Genelkurmay Başkanı'nından 'Sakız Adası' provokasyonu!

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Komşu Yunanistan'dan tansiyonu yükselten açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Provokasyona imza atan Yunan yetkililer kervanına Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros da katıldı.

Floros, Lozan Antlaşması gereğince gayri askeri statüde bulunan ancak buna rağmen yasadışı bir şekilde silahlandırılan adalara ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözlerine karşılık veren Yunan Genelkurmay Başkanı Floros, 'Tehdidi çok ciddiye alıyoruz ve gerekirse muzaffer olmaya hazırlanıyoruz' dedi.

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adadaki karakolları teftiş eden Floros, daha sonra resmi Twitter hesabından da bir paylaşım yaptı.

Sakız Adası'ndaki Panagia ve Psarron mevkiindeki askeri gözetleme kulelerinin yakınında silahlı askerlerle çektirdiği fotoğrafı şu ifadelerle paylaştı;

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KRİZ MİÇOTAKİS'İN AÇIKLAMALARI İLE BAŞLADI

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler Yunan Başbakanı Miçotakis'in ABD'deki açıklaması sonrası gerilmişti.

Miçotakis, adını vermeden Türkiye’yi kastederek 'Yunanistan komşularına dostluk elini uzatıyor. Ancak egemenliğimize, egemenlik haklarımıza yönelik ihlallere ve derhal son bulmaları gereken Yunan adaları üzerindeki üst uçuşlara müsamaha göstermeyeceğiz. Siz Kongre üyelerinden, bölgede silah satışları ile ilgili kararları verirken, NATO’nun güneydoğu kanadında yeni bir istikrarsızlık tehlikesini göz önünde bulundurmanızı istiyorum' demişti.

Miçotakis, bu sözleriyle dolaylı olarak Türkiye’ye F-16 uçağı satışına onay verilmemesini talep etmiş oldu.

Yunan Başbakanın 'Siz Kongre üyelerinden, Helenizmin 48 yıldır büyük acı çektiği ve hâlâ kapanmayan bir yarasını unutmamanızı istiyorum. Kıbrıs’taki saldırı ve adanın şiddetle ikiye bölünmesini kastediyorum. Kıbrıs’ta iki ayrı devleti, kimse hiçbir zaman kabul etmeyecektir' sözleri ise ayakta alkışlandı.

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'GERGİNLİK DÖNEMİ YAŞIYORUZ'

Miçotakis, Avrupa Halk Partisi 27’nci Kongresi çerçevesinde Rotterdam’da düzenlenen bir panelde de Türkiye karşıtı açıklamalar yapmıştı.

Yunan medyasına göre, Miçotakis, Türkiye’ye değinirken 'Gerginlik dönemi yaşıyoruz, tarihteki revizyonizmin yeni bir versiyonuna, kaybedilmiş imparatorluklar ile ilgili fantezilere ve uluslararası hukuk ile uyumlu olmayan güç gösterilerine müsamaha gösteremeyiz. Egemenlik haklarımızın ihlal edilmelerine razı olmayacağız” dedi.

Miçotakis ayrıca “Bu dönemde, NATO’nun güneydoğu kanadında en son ihtiyacımız olan şey gerginliktir. Rusya’da birileri, böyle bir şeye çok sevinecek' ifadesini kullanmıştı.

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