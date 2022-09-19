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Yunan basını yazdı... İşte Miçotakis'in Türkiye planı

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#Yunanistan#Miçotakis#Dünya
Yunan basını yazdı... İşte Miçotakisin Türkiye planı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2022 11:59

Ankara-Atina hattında tansiyon bir süredir Yunanistan cephesinden gelen açıklamalar ile artıyor. Dünya New York'taki BM Zirvesi için geri sayıma geçmişken Yunan basınından dikkat çeken bir haber geldi. Komşu basını Miçotakis'in Türkiye planını açıkladı.

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Komşu Yunanistan'da gündem bir kez daha Türkiye. Dünyanın gözü Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'ne ev sahipliği yapan New York'a çevrilmişken komşu basını bir kez daha sayfalarını Türkiye ile iddialara ayırdı.

CNN Yunanistan, Başkan Kyriakos Miçotakis'in 'Tükiye planı'nı okurlarına skandal bir başlıkla duyurdu.

Türkiye'nin girişimlerini 'Türk provokasyonu' olarak nitelendiren haber portalı, 'Atina, komşusuyla ilişkilerindeki yeni krizle başa çıkmak için iki yönlü bir yaklaşım benimsedi' iddiasında bulundu.

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Haberde Atina'nın New York'ta izleyeceği taktik şu ifadeler ile okura aktarıldı;

'Yunan hükümeti bugün New York'ta Türk provokasyonu hakkında bir bilgilendirme kampanyası başlatırken, Miçotakis ve Dendias, sürekli yükselen Türk söylemine diplomatik bir cevap vermeye hazırlanıyor.'

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CNN Yunanistan Miçotakis'in 'Bir yandan Türk siyasetçilerinin savaş çığlıklarını ve anekdotsal açıklamalarını cevapsız bırakmazken, diğer yandan konuyu her fırsatta uluslararası arenaya taşıdığını' yazdı.

Miçotakis'in bu yönteme Macron ile görüşmesi ile start verdiğinin altının çizildiği haberde 'Edinilen bilgiye göre, başbakan Yunanistan'ın bölgede istikrarın direği olmasının yanı sıra güvenilir bir müttefik ve ortak olarak rolüne odaklanacak' denildi.

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Haberde Miçotakis'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra genel kurula hitap edeceği ve bunun Yunan Başbakana cevap hakkı tanıyacağının altı çizildi.

KRİZ MİÇOTAKİS'İN AÇIKLAMALARI İLE BAŞLADI

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler Yunan Başbakanı Miçotakis'in ABD'deki açıklaması sonrası gerilmişti.

Miçotakis, adını vermeden Türkiye’yi kastederek 'Yunanistan komşularına dostluk elini uzatıyor. Ancak egemenliğimize, egemenlik haklarımıza yönelik ihlallere ve derhal son bulmaları gereken Yunan adaları üzerindeki üst uçuşlara müsamaha göstermeyeceğiz. Siz Kongre üyelerinden, bölgede silah satışları ile ilgili kararları verirken, NATO’nun güneydoğu kanadında yeni bir istikrarsızlık tehlikesini göz önünde bulundurmanızı istiyorum' demişti.

Miçotakis, bu sözleriyle dolaylı olarak Türkiye’ye F-16 uçağı satışına onay verilmemesini talep etmiş oldu.

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Yunan Başbakanın 'Siz Kongre üyelerinden, Helenizmin 48 yıldır büyük acı çektiği ve hâlâ kapanmayan bir yarasını unutmamanızı istiyorum. Kıbrıs’taki saldırı ve adanın şiddetle ikiye bölünmesini kastediyorum. Kıbrıs’ta iki ayrı devleti, kimse hiçbir zaman kabul etmeyecektir' sözleri ise ayakta alkışlandı.

'GERGİNLİK DÖNEMİ YAŞIYORUZ'

Miçotakis, Avrupa Halk Partisi 27’nci Kongresi çerçevesinde Rotterdam’da düzenlenen bir panelde de Türkiye karşıtı açıklamalar yapmıştı.

Yunan medyasına göre, Miçotakis, Türkiye’ye değinirken 'Gerginlik dönemi yaşıyoruz, tarihteki revizyonizmin yeni bir versiyonuna, kaybedilmiş imparatorluklar ile ilgili fantezilere ve uluslararası hukuk ile uyumlu olmayan güç gösterilerine müsamaha gösteremeyiz. Egemenlik haklarımızın ihlal edilmelerine razı olmayacağız” dedi.

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Miçotakis ayrıca “Bu dönemde, NATO’nun güneydoğu kanadında en son ihtiyacımız olan şey gerginliktir. Rusya’da birileri, böyle bir şeye çok sevinecek' ifadesini kullanmıştı.

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#Yunanistan#Miçotakis#Dünya

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