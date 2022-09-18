Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Boşluklar aradılar ve onları Türk ürünleriyle doldurdular

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Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Savaş tüm diplomatik çabalara rağmen hız kesmeden devam ederken Yunanistan basınında çarpıcı bir analiz yer aldı.

Yunan Ta Nea gazetesi 'Ukrayna'da Savaş: Erdoğan çatışmadan nasıl kazanç sağlıyor?' başlıklı haberinde 'Türkiye'nin taktiğini' okurlarına sundu.

Alman Handelsblatt gazetesinin haberine atıfta bulunan gazete ticarette artık kısa mesafelerin talep gördüğünü yazdı ve şu değerlendirmede bulundu;

'Pek çok Türk şirketi, daha pandeminin ilk günlerinde işlemleri artırma potansiyellerini fark ettiğinden, yeni şubeler kurdular. Covid-19 nedeniyle karantinaya girmek yerine küresel tedarik zincirlerinde boşluklar aradılar ve onları Türk ürünleriyle doldurdular. Benzer bir taktik, Avrupa'daki savaşın dünya ekonomisinde yarattığı çalkantıların ortasında da izlendi.'

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Türkiye'nin ihracatının son iki yılda düzenli bir şekilde arttığının altını çizen gazete, haberde 'Çin'i demiryolu ile Kazakistan, Hazar Denizi, Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Avrupa'ya bağlayan Yeni İpek Yolu'nun 'Orta Koridoru' da Türkiye'ye çıkıyor' ifadesine yer verildi.

Aynı haberde Türkiye'nin demiryolu yatırımlarına dikkat çekildi. Türkiye'nin Asya ve Avrupa'yı demiryolu ile birbirine bağlayan Marmaray Tüneli'ni tamamladığının altını çizen gazete şu ifadelere yer verdi;

'İstanbul'un güneyindeki 31 kilometrelik Marmaray Tüneli'ni tamamlayan Türkiye son 20 yılda 1.085 kilometre yeni demiryolu hattı inşa etti. Aynı dönemde 6 bin 400 kilometreden fazla eski demiryolu hattı yenilendi.'

Ta Nea'nın atıfta bulunduğu Handelblatt'ın 'Türkiye Alman şirketlerinin kaçış noktası oluyor' başlıklı haberinde Türkiye'nin Ukrayna savaşı ve Çin'in teslimat sorunlarını fırsata çevirdiği belirtilmiş ve 'Küresel tedarik darboğazları şaşırtıcı bir şekilde Türkiye'yi Alman ithalatçı ve ihracatçıları için imrenilen bir sığınak haline getiriyor' denilmişti.

Ankara'nın on yıllık planını yazan Ta Nea, 'Ülkenin planı, on yıl içinde ülkedeki tüm limanların ve tüm havaalanlarının demiryolu ile birbirine bağlanması' değerlendirmesinde bulundu.

Türiye'nin bu yatırımlardan yaralandığına vurgu yapılan haberde 'hem Rusya'nın Ukrayna'daki savaşından hem de sonrasından ve Çin'in tedarik zinciri sorunlarından yararlanıyor' denildi.

AL JAZEERA YAZARINDAN TÜRKİYE ANALİZİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma günü Rus lider Putin ile yaptığı görüşme de dış basında geniş yer bulmuştu.

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Görüşmeyi yakında takip eden dünya kamuoyu gelişmeleri saniye saniye okurlarına aktarmıştı. Al Jazeera'dan görüşme öncesi dikkat çeken bir Türkiye analizi gelmişti.

Carnegie Europe'da Misafir Akademisyen olan Dimitar Bechev Al Jazeera için kaleme aldığı yazıda Türkiye'nin dış politikasını masaya yatırmıştı.

'ANKARA BOŞLUĞU DOLDURMAYA HAZIRLANIYOR'

'Rusya'nın Ukrayna kayıpları Türkiye'nin kazancıdır' başlıklı yazıda şu ifadelere yer verilmişti;

'İster Suriye'de ister Güney Kafkasya'da olsun, Moskova'nın etkisinin azalması bekleniyor. Ankara ise boşluğu doldurmaya hazırlanıyor.'

Türkiye'nin Batı yaptırımlarına katılmayarak Rusya ile diplomatik bağını koparmadığını, Erdoğan'ın Kırım'ın Ukrayna'ya ait olduğunu belirterek Kiev'e destek verdiğine vurgu yapılan yazıda bu durum için şu değerlendirme yapılmıştı;

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'Bu Kremlin'in Ukrayna'da çıkmaza girdiği bir dönemde, Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinde sınırları zorlamak istediği fırsatların bir göstergesi.'