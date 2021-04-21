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Dünya
AA
Haber Giriş: 21.04.2021 - 07:43 | Son Güncelleme:

Yolcu uçağının iniş takımlarında ceset bulundu

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Yolcu uçağının iniş takımlarında ceset bulundu

Nijerya'dan Amsterdam'a gelen yolcu uçağının iniş takımlarında ceset bulundu. Ölen kişinin kaçak yolcu olduğundan şüphelenildiği ve muhtemelen uçuş sırasında donarak öldüğü öne sürüldü

Hollanda Kraliyet Askeri Polisi'nden yapılan açıklamada, Nijerya'nın Lagos kentinden Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gelen bir yolcu uçağının iniş takımlarında henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin cansız bedeninin bulunduğu belirtildi.

Hollanda Kraliyet Havayolu Şirketi KLM'ye ait uçağın Schipol Havalimanı'na inmesinden sonra fark edilen cesede ilişkin soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Schiphol Havalimanı polisi ve adli tıp uzmanlarının ölen kişinin kimliğini tespit etmek için incelemelerde bulunduğu kaydedildi.

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Hollanda medyasında yer alan haberlerde, ölen kişinin kaçak yolcu olduğundan şüphelenildiği ve muhtemelen uçuş sırasında donarak öldüğü öne sürüldü.

Uçağın iniş bölümünde oksijen yetersizliği veya iniş kalkış sırasında sarsıntının da ölüme neden olabileceği ifade edildi.

Şubatta 16 yaşındaki bir Kenyalı, Maastricht Aachen Havalimanı'na gelen Kenya Airways'a ait yolcu uçağının iniş takımında bulunmuştu.

Hayatta kalmayı başaran kaçak yolcu, şiddetli hipotermi nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

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