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hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 20.04.2021 - 12:48 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Kâbus uçağı! Neredeyse hepsinin testi pozitif çıktı..

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Son dakika haberler... Kâbus uçağı! Neredeyse hepsinin testi pozitif çıktı..

Koronavirüs kâbusu sürerken en ağır etkilenen ülkelerin başında gelen Hindistan'dan bir ürküten haber daha geldi. Yeni Delhi - Hong Kong uçuşu yapan uçaktaki yolculardan 49'unun Kovid-19 testi pozitif çıktı, tüm uçuşlar durduruldu.

Dünya genelinde koronavirüs ölümleri üç milyonu aşmışken kalabalık nüfusu ve alınan önlemlerin yetersizliği nedeniyle salgında ağır bir bilanço ödeyen Hindistan, bu kez başka bir korkunç haberle dünya manşetlerine taşındı.

Yeni Delhi - Hong Kong seferini yapmakta olan uçakta yer alan yolculardan en az 49'unun koronavirüs testleri pozitif çıktı. Haber üzerine Hong Kong, Hindistan'dan gelen tüm uçuşları yasakladığını açıkladı.

Kovid-19 testleri pozitif çıkan tüm yolcuların Hindistan tur operatörü Vistara tarafından kaldırılan 4 Nisan uçuşunda yer aldıkları açıklandı.

Haberin yarattığı şokun büyüklüğü Hong Kong'da günlük koronavirüs vakalarının bu rakamdan düşük olmasıyla bağlantılı. Yolculardan 49'unun pozitif çıktığı uçuştaki rakam Hong Kong'un toplam günlük vaka sayısından fazla. Hong Kong ocak ayından beri vaka artışlarını durdurmuş ve salgının yayılımın kontrol altına almayı başarmıştı.

Son dakika haberler... Kâbus uçağı Neredeyse hepsinin testi pozitif çıktı..
Hong Kong’da bugüne kadar virüs nedeniyle en az 205 kişi hayatını kaybederken, 11 bin 696 vaka kaydedildi.

Hindistanda Kovid-19 destek hattı skandalı
Hindistan'da Kovid-19 destek hattı skandalı!

Hong Konglu yetkililer yaşanan bu olay sonrası Hindistan, Pakistan ve Filipinler'den tüm uçuşları iki hafta süreyle durdurduğunu açıkladı. Yasak dün itibarıyla geçerli olurken bu ülkeler 'çok yüksek riskli' olarak sınıflandırıldı. 

Kararda Hong Kong'da N501Y adı verilen İngiltere mutasyonunun bölgede ilk kez rastlanmasının da etkisi olduğu düşünülüyor.

Uçağın normal koşullarda 188 yolcu kapasiteli olduğu ancak bahsi geçen uçakta toplam kaç yolcu olduğu açıklanmadı.

Testi pozitif çıkan yolcularla birlikte uçuşta bulunan tüm yolcular Hong Kong'da geçerli olan iki haftalık otel karantinasında kalmak zorunda.

Hindistanda 18 yaş üstündeki herkes Kovid-19 aşısı olacak
Hindistan'da 18 yaş üstündeki herkes Kovid-19 aşısı olacak

Son dakika haberler... Kâbus uçağı Neredeyse hepsinin testi pozitif çıktı..
HİNDİSTAN'DA KOVİD-19 SALGININDA GÜNLÜK VAKA SAYISI 259 BİNİ AŞTI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da günlük vaka sayısı 259 bini geçti. Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1761 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 180 bin 530'a yükseldi.

Hindistan 2 Nisan'dan bu yana günlük bazda dünyada en fazla vaka kaydedilen ülke konumunda bulunuyor.

Nüfusu yaklaşık 1,4 milyar olan ülkede hastalığa karşı yaygın aşılama kampanyası yürütülüyor. Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkede uygulanan aşı sayısının 127 milyon 129 bin 113 doza ulaştığını duyurdu.

Kovid-19 aşılama verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" internet sitesine göre, Hindistan, ABD ve Çin'in ardından "dünyada en fazla aşı yapılan 3. ülke" oldu.

Salgının dünya genelindeki yeni dalgasını ilk karşılayan ülkelerden biri olan Hindistan'da, Kovid-19'un mutasyona uğrayarak bulaşıcılığı artan türlerinin son dönemdeki vaka artışında etkili olduğu tahmin ediliyor.

Hindistan, ABD, şimdi de İngiltere Koronavirüste çift mutant yayılıyor
Hindistan, ABD, şimdi de İngiltere! Koronavirüste 'çift mutant' yayılıyor

 

 

 

 

 

 

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