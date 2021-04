Son dakika haberler... Kâbus uçağı! Neredeyse hepsinin testi pozitif çıktı..

Dünya genelinde koronavirüs ölümleri üç milyonu aşmışken kalabalık nüfusu ve alınan önlemlerin yetersizliği nedeniyle salgında ağır bir bilanço ödeyen Hindistan, bu kez başka bir korkunç haberle dünya manşetlerine taşındı.

Yeni Delhi - Hong Kong seferini yapmakta olan uçakta yer alan yolculardan en az 49'unun koronavirüs testleri pozitif çıktı. Haber üzerine Hong Kong, Hindistan'dan gelen tüm uçuşları yasakladığını açıkladı.

Kovid-19 testleri pozitif çıkan tüm yolcuların Hindistan tur operatörü Vistara tarafından kaldırılan 4 Nisan uçuşunda yer aldıkları açıklandı.

Haberin yarattığı şokun büyüklüğü Hong Kong'da günlük koronavirüs vakalarının bu rakamdan düşük olmasıyla bağlantılı. Yolculardan 49'unun pozitif çıktığı uçuştaki rakam Hong Kong'un toplam günlük vaka sayısından fazla. Hong Kong ocak ayından beri vaka artışlarını durdurmuş ve salgının yayılımın kontrol altına almayı başarmıştı. Hong Kong’da bugüne kadar virüs nedeniyle en az 205 kişi hayatını kaybederken, 11 bin 696 vaka kaydedildi.

Hong Konglu yetkililer yaşanan bu olay sonrası Hindistan, Pakistan ve Filipinler'den tüm uçuşları iki hafta süreyle durdurduğunu açıkladı. Yasak dün itibarıyla geçerli olurken bu ülkeler 'çok yüksek riskli' olarak sınıflandırıldı.

Kararda Hong Kong'da N501Y adı verilen İngiltere mutasyonunun bölgede ilk kez rastlanmasının da etkisi olduğu düşünülüyor.

47 passengers on Vistara flight UK6395 from New Delhi to Hong Kong on April 4th have now tested positive for COVID-19. pic.twitter.com/Mb4wCEPMPl