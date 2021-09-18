Yer bir kez daha Çin! Dünyayı sarsan görüntü...

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Çin devlet medyası Shanghai Daily, 15 Eylül'de Fujian Eyaletinde Delta varyantı enfeksiyonunun bir haftada 186 vakaya ulaştığını açıkladı. O gün bildirilen vakalar arasında en küçüğü sadece dört yaşında, 10 yaş altı 36 çocuk da yer aldı.



TEK BAŞLARINA TECRİTE GİRİYORLAR

Bu çocuklar, ebeveynleri yanlarında olmada çeşitli tıbbi muayenelerden geçtikten sonra yetkililer tarafından geçici olarak tek başlarına hastane tecrit koğuşlarına yerleştirilmeye zorlanıyor.





YÜREK BURKAN GÖRÜNTÜLER

Putian Üniversitesi'ne bağlı bir hastanede hemşire olan Zhu Xiaqing, virüs bulaşmış 4 yaşındaki bir çocuğun tehlikeli madde giysisi içindeki videosunu paylaştı. Gecenin karanlığında neredeyse kendi boyundaki bavulunu iterek tecrit odasına giden çocuğun görüntüleri yürek burktu. Hemşire, küçük çocuğun yanında ailesi olmadan karantinaya girmesini izlemenin kalbini acıttığını söyledi ve ekledi: “Cesur bir adamsın, acil şifalar diliyorum!”



DÜNYA ÇAPINDA YANKI UYANDIRDI

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Yayınlanan ikinci bir videoda ise küçük bir çocuğun sırt çantası ile test odasına gidişi görülüyor. Görüntüler, küçük çocukları koruyucu giysiler içinde gösteriyor. Altyazılar, çocukların itaatkar olduklarını ve uygun bir sosyal mesafede sabırla durduklarını belirtiyor.

Hastane, çocukların korkusunu azaltmak için duvarlarına çizgi film karakterleri asıldığını ve ders dışı çok sayıda okuma materyali hazırlandığını belirtti ancak görüntüler sosyal medyada korku yarattı. Hemşirenin paylaştığı video kısa sürede dünya çapında viral hale geldi